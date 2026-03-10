Hansi Flick salva a niño prensado por aficionados previo al Newcastle vs Barcelona

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales horas antes del partido entre el conjunto blaugrana y el Newcastle United, correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, disputado en Inglaterra.

En un video recopilado por 'El Chiringuito' se ve como el incidente ocurrió cuando el técnico alemán se acercó a un grupo de aficionados que se encontraban detrás de unas vallas metálicas a la espera de fotografías y autógrafos. Durante el momento, la multitud comenzó a presionarse contra las barreras, lo que provocó que un niño quedara atrapado entre las personas y la estructura metálica.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con testigos presentes, el menor comenzó a gritar y llorar al sentirse aplastado por la presión de los aficionados. La situación llamó inmediatamente la atención de Flick, quien interrumpió su interacción con los seguidores al percatarse de que el niño estaba en dificultades.

Sin dudarlo, el entrenador se acercó rápidamente a la zona donde se encontraba el menor y pidió espacio a los aficionados. Con ayuda de su equipo y personal cercano, logró sacar al niño de la zona de presión y llevarlo hacia el área donde se encontraba el cuerpo técnico del Barcelona.

Hansi flick ayudando a niño l CAPTURA

Una vez a salvo, el pequeño fue resguardado dentro del perímetro de seguridad junto al grupo del club catalán, donde pudo tranquilizarse tras el susto. El gesto del técnico fue aplaudido por varios aficionados que presenciaron el momento.

Critican al elemento de seguridad

El episodio también generó críticas hacia la actuación de un elemento de seguridad presente en el lugar, quien según los asistentes permaneció pasivo mientras el menor pedía ayuda. La intervención de Flick fue la que permitió resolver la situación antes de que pasara a mayores.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde numerosos aficionados destacaron la rápida reacción y el gesto humano del entrenador del Barcelona.

Hansi Flick con Barcelona | AP

Horas después del incidente, el Barcelona se preparó para disputar el encuentro frente al Newcastle United en el inicio de la serie de octavos de final de la Champions League, en un ambiente marcado por el reconocimiento al gesto solidario de su entrenador.