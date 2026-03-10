Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Cómo va Keylor con Pumas

El Francotirador
El Francotirador 07:00 - 10 marzo 2026
La negociación ya empezó, mi Frankie. Te cuento cómo va. Se regó como pólvora la preocupación entre aficionados auriazules en redes tras escuchar a Keylor decir que “no había acuerdo para renovar” con Pumas. Pero no se me alteren, no quiere decir que está caído o que no lo habrá. El tico no dijo mentiras, pues apenas esta semana ya se sentaron con propuestas y expectativas de ambos bandos, es decir, recién comenzó la negociación, no hay definición aún, no especulen.

Lo que sí hay y eso me lo confirman de ambos bandos, es intención de seguir. Claro que Navas tendrá derecho a pedir mejora en el contrato y Universidad de negociarla, pero con el deseo de continuar de ambas partes, le pongo la fichita a que podrán extender, con todo y que Keylor sí ha tenido otras propuestas de afuera. Sin prisa, pero sin pausa.

YA TRONÓ EL CRITERIO DEL ARBITRAJE

Otra jornada de pesadilla para el arbitraje. Y todo por la falta de homogeneidad en el criterio. Jugadas similares, con sanciones distintas, como los pisotones, que a Chivas sí se los marcó a favor el Gato Ortiz, pero contra Toluca, Santander lo dejó pasar a favor de Juárez. Es más, un penalti que también raya en lo parecido que no se sancionó para Atlas.

Hay quejas y quejas cada jornada en la Comisión de Arbitraje, pero la repuesta es la misma: Ya no se juzga la intención, sino por criterio, el problema es que cada silbante tiene uno distinto.

Hay que apretar muchísimo en Doña Fede, mientras no haya una sola vara para medir, cada jornada seguirá pareciendo rifa… y el arbitraje, la gran deuda del futbol mexicano.

DE LA BODA AL CLÁSICO

De plano a los Rayados les llueve sobre mojado. Están en el peor momento de la era Filizola-Tato Noriega, ya no sólo sin títulos, sino con un nivel gris, sin alma, y ahora, hasta a sus jugadores les cargan la mano por irse de boda.

Resulta que el español Oliver Torres no pudo jugar el duelo ante Tigres que selló la Leyenda Gignac por una lesión miofascial de isquiotibial derecho, en el muslo pues, por lo que no concentró con el equipo desde temprano el día del juego. Y se le vio en la boda del influencer Farid Dieck por la mañana, en la ceremonia religiosa. Pues para como anda la raza rayada, lo reventaron por que no estaba con el grupo. Le dieron con todo.

Pues para pronto, el español terminó la ceremonia y se integró al plantel del Monterrey para hacer acto de presencia en el Volcán, para que mejor no dijeran nada. Aunque de nada sirvió, pues los vacuno otra vez mi Gignac de Oro.

EL REPECHAJE SIGUE EN MONTERREY

Ya siguiendo por la Sultana del Norte, mucho ruido por el Repechaje que se disputará en el Gigante de Acero a final de mes, sobre todo por la participación de Irak, que no tiene visas completas para viajar a nuestro país, su técnico está varado en Emiratos Árabes por el conflicto bélico en la zona y no quieren viajar por tierra a Turquía para de ahí volar a México.

Incluso se habló de pedir a FIFA aplazar el partido. Pero desde adentro me dicen que no hay señales de cancelación, mi Francoliever, es más, la venta de boletos va fuerte y confían en resolver el traslado de Irak para enfrentar al ganador de Bolivia y Surinam por un boleto al Mundial. Mucho drama logístico… pero el Repechaje sigue firme en Monterrey.

¡AMÉRICA, A LA QUEENS LEAGUE!

Ya casi. Ya está por empezar la nueva temporada de la Queens League en nuestro país, este fin de semana, luego de muchos rumores que si casi desaparecía el split como pasó en España. Y no sólo vuelve full, sino reloaded.

Me contó un pajarito muy chismoso que viene una sorpresa a la edición de este año, una bomba para los aficionados al torneo de futbol alternativo más espectacular que hay: El Club América tendrá equipo en esta Queens League. Así como lo lees. Están afinando los últimos detalles, el conjunto de Coapa ya tiene casi todo listo y será cuestión de que lo hagan oficial estos días. Si las Águilas ya generan ruido en el futbol tradicional, imagínate ahora en el show de La Liga de las Reinas. Va a arder.

