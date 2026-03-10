Precio del dólar hoy 10 de marzo: Se mantiene en 17.56 pesos y confirma presión sobre el peso

El precio del dólar hoy martes 10 de marzo de 2026 se ubica en 17.56 pesos por unidad en el mercado interbancario, manteniéndose en niveles elevados tras el repunte registrado durante la última semana.

La divisa estadounidense continúa mostrando fortaleza frente al peso mexicano, en medio de un entorno internacional marcado por volatilidad financiera y tensiones geopolíticas que mantienen cautelosos a los mercados.

Aunque el movimiento de este martes es moderado, el tipo de cambio confirma una tendencia de recuperación del dólar, que ha ganado terreno frente a diversas monedas emergentes.

El dólar se cotiza en 17.56 pesos por unidad ala inicio de la jornada/Google

Comparativa: así abrió el dólar frente al cierre del lunes

Al cierre del lunes 9 de marzo, el tipo de cambio se mantuvo cerca de los 17.50 pesos por dólar, mientras que este martes la jornada cambiaria comenzó con una cotización cercana a 17.56 pesos.

El movimiento representa una ligera variación al alza que confirma la presión sobre la moneda mexicana.

En términos prácticos, el dólar continúa operando por encima del rango que dominó buena parte de febrero, cuando la cotización se mantenía entre 17.10 y 17.30 pesos.

El peso mexicano enfrenta presión externa

Durante los últimos días, el comportamiento del tipo de cambio ha estado influido principalmente por factores internacionales.

El fortalecimiento del dólar responde a un escenario global de incertidumbre económica y a la búsqueda de activos refugio por parte de inversionistas internacionales.

En contextos de volatilidad financiera, el dólar suele ganar terreno frente a monedas emergentes como el peso mexicano, lo que provoca ajustes en el mercado cambiario.

A pesar de ello, especialistas señalan que el peso continúa siendo una de las monedas emergentes más estables, aunque sensible a los movimientos globales.

El dólar comienza a presionar al peso mexicano y le gana varios centavos/Pixabay

Precio promedio del dólar a la compra y venta

De acuerdo con el promedio del mercado bancario, el dólar se cotiza este martes en: Compra: 17.3476 pesos

Venta: 17.9582 pesos

El precio de venta se aproxima nuevamente a los 18 pesos, un nivel que algunos bancos ya reflejan en sus operaciones al público.

Así se ha comportado el dólar durante la última semana

En la última semana, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia gradual al alza.

Después de operar en niveles cercanos a 17.20 pesos, la divisa estadounidense registró un incremento que la llevó a superar los 17.50 pesos, impulsada por movimientos en los mercados internacionales.

El comportamiento reciente indica que el dólar ha recuperado terreno tras varias semanas de relativa estabilidad.

Aunque el avance ha sido moderado, el mercado permanece atento a los factores globales que puedan influir en el tipo de cambio.

La cotización del dólar puede cambiar entre cada institución bancaria/Pixabay

Cotización del dólar en bancos hoy 10 de marzo