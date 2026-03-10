Efraín Juárez presenta a su nuevo "refuerzo": Así es Ícaro, el perrito que representa la filosofía del técnico de Pumas

Efraín Juárez, director técnico de Pumas, captó la atención de la afición auriazul fuera de las canchas de la Liga MX. El estratega mexicano presentó recientemente al nuevo integrante de su familia: un pequeño perro de raza bulldog llamado Ícaro.

Más allá de la noticia doméstica, el nombre elegido para la mascota ha resonado entre los seguidores de los felinos. Se trata de un nombre que guarda una relación directa con la narrativa y los conceptos tácticos que Juárez ha implementado desde su llegada al banquillo del Estadio Olímpico Universitario.

Uriel Antuna y Efraín Juárez en el partido de Atlas ante Pumas | IMAGO 7

Efraín Juárez presentó a su nueva mascota

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de un criadero especializado en bulldogs, donde se compartió un video del entrenador recibiendo al cachorro. En dicho material, Juárez se dirigió a la audiencia para formalizar la llegada del canino a su entorno personal. "Un saludo a todos desde la Ciudad de México. Tenemos a nuestro nuevo integrante de la familia, Ícaro", comentó el timonel en el clip.

La reacción de la comunidad puma fue inmediata. Decenas de aficionados identificaron el trasfondo detrás del nombre Ícaro, señalando que no se trata de una elección aleatoria basada únicamente en la mitología griega, sino de un recordatorio constante de las palabras que el propio Juárez ha dirigido a sus jugadores en las conferencias de prensa.

Se hizo canon la referencia de Ícaro JAJAJAJAJA 🚬 pic.twitter.com/k0lOd2FYCh — Martinalgui (@MartinoliCuri) March 9, 2026

¿Por qué Efraín Juárez eligió el nombre de Ícaro?

El vínculo entre el nombre de la mascota y la gestión deportiva del equipo se remonta al pasado 30 de enero. Tras la victoria de Pumas ante Santos con un marcador de 4-0 en Ciudad Universitaria, Efraín Juárez utilizó la metáfora de Ícaro para explicar el estado mental y profesional que exige a sus futbolistas.

En aquel momento, el estratega quiso enfatizar la importancia de mantener la estabilidad emocional, independientemente de si el equipo atraviesa rachas positivas o negativas. "Es una historia que les cuento mucho a ellos: ni vueles muy arriba porque el sol te derrita las alas, ni muy abajo porque la brisa del mar también te las derrite y terminas estrellándote", compartió el estratega en su momento.

Jugadores de Pumas en celebración en el Estadio Victoria | IMAGO 7

Con esa analogía, Efraín busca evitar el exceso de confianza tras las victorias abultadas y prevenir el desánimo ante los resultados adversos. El entrenador profundizó en la necesidad de que el equipo mantenga una línea de trabajo constante.

"Siempre en medio con mucho equilibrio, con mucho balance y estamos en eso. Repito, desde la perspectiva somos muy claros en el equipo, por momentos estamos bien y no sólo cuando se gana, también cuando se pierde o empata, debemos hacer que esos momentos se vuelvan más largos, que los 90 minutos se vuelvan lo que son nuestros momentos", concluyó.

Con la llegada de Ícaro a casa, la filosofía de "vuelo medio" que predica Efraín Juárez parece haber trascendido el ámbito profesional para instalarse en su vida cotidiana, consolidando un mensaje de balance que el técnico considera vital para alcanzar los objetivos institucionales de la escuadra de la UNAM.

Guillermo Martínez festa gol con Pumas I IMAGO7