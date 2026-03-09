Tras declararse culpable de amaño, Ulises Dávila reapareció con Checo Pérez en la Fórmula 1

El Gran Premio de Australia no solo fue el escenario del debut de Sergio 'Checo' Pérez con la escudería Cadillac, sino también el sitio de reaparición pública de Ulises Dávila. El mediocampista, que recientemente enfrentó un proceso legal por la manipulación de resultados deportivos, compartió en sus redes sociales imágenes de su convivencia con el piloto tapatío en el Circuito de Albert Park.

Dávila, quien fue capitán de los Macarthur Bulls, publicó un mensaje de apoyo para su compatriota: "F1... Gracias por todo hermano un placer volvernos a ver, mucho éxito en esta nueva etapa y temporada". En el material compartido, se observa al jugador junto a su hijo disfrutando del acceso al paddock, donde el pequeño tuvo la oportunidad de saludar a Pérez.

¿Cuál es la situación de Ulises Dávila?

La aparición del futbolista ocurre apenas un par de semanas después de que el Tribunal Local de Downing Centre en Sídney emitiera su resolución. Dávila fue declarado culpable de participar en una red de amaño de partidos entre 2023 y 2024. Según los reportes, el mexicano se asoció con otros jugadores y un tercero para provocar tarjetas amarillas específicas con fines de apuestas.

Ulises Dávila fue multado | Grosby Group

Tras recibir una sanción económica de 11 mil 000 dólares, el exjugador de Chivas y Chelsea emitió una postura oficial en sus canales digitales. "Se concluye un proceso legal que ha sido desafiante en mi vida. Respeto la decisión del Tribunal y acepto mi responsabilidad dentro de lo ocurrido". Asimismo, el atleta expresó su intención de enfocarse en su familia y en reconstruir su camino profesional.

Así fue el debut de Checo Pérez con Cadillac

Mientras tanto, en el asfalto, Sergio Pérez concluyó su primera participación oficial con el equipo Cadillac. En una carrera accidentada que registró seis abandonos, el mexicano logró el objetivo principal de llevar el monoplaza a la meta y finalizó en la posición 16. A pesar del resultado fuera de los puntos, la prioridad del equipo fue la recolección de datos con un monoplaza y una estructura técnica completamente nuevos.

MAC-26 de Checo Pérez | AP

El próximo compromiso para la escudería estadounidense y el piloto mexicano será el Gran Premio de China. Este evento marcará el primer fin de semana con formato sprint de la Temporada 2026; la carrera corta está programada para el viernes 13 de marzo a las 21:00 horas, mientras que la carrera estelar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo a las 1:00 horas (tiempo del centro de México).

Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP