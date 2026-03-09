Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez: ¿Cómo le ha ido al piloto mexicano en el GP de China?

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP
Checo Pérez y Valtteri Bottas en el desfile de pilotos en el Gran Premio de Australia 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:55 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Después de su presentación en Australia, el mexicano buscará mejorar con Cadillac en Shanghai

La Fórmula 1 regresó a la actividad y el inicio de la Temporada 2026 no quedó a deber en emociones en el Gran Premio de Australia. De momento, Mercedes y Ferrari se mostraron como los equipos más fuertes en la parrilla, luego de que las Flecha Plateadas hicieron el 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, por delante de Charles Leclerc, que superó a Lewis Hamilton.

En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, en su regreso a la parrilla luego de su ausencia en 2025, cumplió con el primer objetivo de Cadillac, escudería debutante en la categoría. A pesar de las complicaciones, el mexicano logró finalizar la carrera en el puesto 16, algo que por ahora celebran los estadounidenses, ya que Valtteri Bottas abandonó en el Circuito de Albert Park.

Ahora el siguiente desafío para el tapatío y para el equipo de TWG Motorsport será el Gran Premio de China, siguiente fecha del calendario. La mala noticia para Checo es que, históricamente Shanghai no es un escenario en el que haya logrado resultados favorables, con solo un podio en diez participaciones.

Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP

Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de China

De diez participaciones, Checo ha sumado puntos en cuatro ocasiones y solo en una de ellas quedó dentro del Top 5. Fue en la Temporada 2024, su última con Red Bull antes de su "año sabático" que el mexicano largó segundo y aunque perdió un lugar finalizó tercero, por detrás de Max Verstappen y Lando Norris.

Las otras ocasiones que Checo sumó puntos fueron en 2014 y 2017, con Force India, y en ambas finalizó noveno; en la primera luego de remontar desde la P16 y en la segunda tras perder un puesto, ya que largó octavo. Mientras que en 2019 con Racing Point largó desde la P12 y terminó octavo.

En 2012, 2013, 2015 y 2016, Checo estuvo cerca de meterse en zona de puntos, pero quedó en la undécima posición; mientras que en 2018 con Force India finalizó P12. Su peor resultado en Shanghai fue en la Temporada 2011, cuando debutó en la F1 y de la P12 cayó a la P17.

Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL

TEMPORADA

EQUIPO

POSICIÓN DE SALIDA

POSICIÓN DE LLEGADA

2011

Sauber

P12

P17

2012

Sauber

P8

P11

2013

McLaren

P12

P11

2014

Force India

P16

P9

2015

Force India

P15

P11

2016

Force India

P7

P11

2017

Force India

P8

P9

2018

Force India

P8

P12

2019

Racing Point

P12

P8

2024

Red Bull

P2

P3

¿Cuándo es el Gran Premio de China 2026?

Será la tercera edición desde que Shanghái regresó al calendario, luego de que entre 2020 y 2023 no se celebró por la pandemia de Covid-19. Al igual que en Australia, por la diferencia horario, la actividad en México podrá seguir en la noche y la madrugada.

En ese contexto, la única sesión de las Prácticas Libres está programada para el jueves 12 de marzo de las 21:30 a las 22:30 horas (tiempo del centro de México). El viernes 13, de 1:30 a 2:14 horas se celebrará la sprint shootout y la carrera corta se correrá el mismo viernes de 21:00 a 22:00 horas. La qualy será a partir de la 1:00 del sábado 14, mientras que la carrera está programada a la misma hora del domingo 15.

Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Últimos videos
Lo Último
00:50 Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
00:39 ¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
00:20 "La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
00:17 Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
00:12 Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
00:08 ¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
00:01 A 94 días: Antonio Carbajal, el primer futbolista de la historia en jugar cinco Copas del Mundo
00:00 Agenda deportiva del lunes 9 de marzo de 2026
00:00 Portada RÉCORD 9 de marzo de 2026
23:55 Checo Pérez: ¿Cómo le ha ido al piloto mexicano en el GP de China?
Tendencia
1
Futbol Internacional ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
2
Futbol ¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers
3
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
4
Futbol ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
5
Futbol ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
Futbol
09/03/2026
Antonio Mohamed destaca el triunfo de Toluca pese a las rotaciones obligadas
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Futbol
09/03/2026
¡La Liga MX más internacional que nunca! Bundesliga presume presencia de Pumas en Alemania
Checo Pérez durante la clasificación del Gran Premio de Australia 2026 | AP
Fórmula 1
09/03/2026
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez pide progreso a Cadillac tras el Gran Premio de Australia
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Beisbol
09/03/2026
Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
Beisbol
09/03/2026
Clásico Mundial: ¿Cómo le ha ido a México contra Estados Unidos?
¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol
Beisbol
09/03/2026
¡Ambientazo en el Diamante! Mexicanos llenan el Daikin Park en el Clásico Mundial de Beisbol