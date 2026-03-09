Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Checo Pérez: ¿Cómo le ha ido al piloto mexicano en el GP de China?
La Fórmula 1 regresó a la actividad y el inicio de la Temporada 2026 no quedó a deber en emociones en el Gran Premio de Australia. De momento, Mercedes y Ferrari se mostraron como los equipos más fuertes en la parrilla, luego de que las Flecha Plateadas hicieron el 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, por delante de Charles Leclerc, que superó a Lewis Hamilton.
En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, en su regreso a la parrilla luego de su ausencia en 2025, cumplió con el primer objetivo de Cadillac, escudería debutante en la categoría. A pesar de las complicaciones, el mexicano logró finalizar la carrera en el puesto 16, algo que por ahora celebran los estadounidenses, ya que Valtteri Bottas abandonó en el Circuito de Albert Park.
Ahora el siguiente desafío para el tapatío y para el equipo de TWG Motorsport será el Gran Premio de China, siguiente fecha del calendario. La mala noticia para Checo es que, históricamente Shanghai no es un escenario en el que haya logrado resultados favorables, con solo un podio en diez participaciones.
Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de China
De diez participaciones, Checo ha sumado puntos en cuatro ocasiones y solo en una de ellas quedó dentro del Top 5. Fue en la Temporada 2024, su última con Red Bull antes de su "año sabático" que el mexicano largó segundo y aunque perdió un lugar finalizó tercero, por detrás de Max Verstappen y Lando Norris.
Las otras ocasiones que Checo sumó puntos fueron en 2014 y 2017, con Force India, y en ambas finalizó noveno; en la primera luego de remontar desde la P16 y en la segunda tras perder un puesto, ya que largó octavo. Mientras que en 2019 con Racing Point largó desde la P12 y terminó octavo.
En 2012, 2013, 2015 y 2016, Checo estuvo cerca de meterse en zona de puntos, pero quedó en la undécima posición; mientras que en 2018 con Force India finalizó P12. Su peor resultado en Shanghai fue en la Temporada 2011, cuando debutó en la F1 y de la P12 cayó a la P17.
TEMPORADA
EQUIPO
POSICIÓN DE SALIDA
POSICIÓN DE LLEGADA
2011
Sauber
P12
P17
2012
Sauber
P8
P11
2013
McLaren
P12
P11
2014
Force India
P16
P9
2015
Force India
P15
P11
2016
Force India
P7
P11
2017
Force India
P8
P9
2018
Force India
P8
P12
2019
Racing Point
P12
P8
2024
Red Bull
P2
P3
¿Cuándo es el Gran Premio de China 2026?
Será la tercera edición desde que Shanghái regresó al calendario, luego de que entre 2020 y 2023 no se celebró por la pandemia de Covid-19. Al igual que en Australia, por la diferencia horario, la actividad en México podrá seguir en la noche y la madrugada.
En ese contexto, la única sesión de las Prácticas Libres está programada para el jueves 12 de marzo de las 21:30 a las 22:30 horas (tiempo del centro de México). El viernes 13, de 1:30 a 2:14 horas se celebrará la sprint shootout y la carrera corta se correrá el mismo viernes de 21:00 a 22:00 horas. La qualy será a partir de la 1:00 del sábado 14, mientras que la carrera está programada a la misma hora del domingo 15.