Checo Pérez: ¿Cómo le ha ido al piloto mexicano en el GP de China?

La Fórmula 1 regresó a la actividad y el inicio de la Temporada 2026 no quedó a deber en emociones en el Gran Premio de Australia. De momento, Mercedes y Ferrari se mostraron como los equipos más fuertes en la parrilla, luego de que las Flecha Plateadas hicieron el 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, por delante de Charles Leclerc, que superó a Lewis Hamilton.

En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, en su regreso a la parrilla luego de su ausencia en 2025, cumplió con el primer objetivo de Cadillac, escudería debutante en la categoría. A pesar de las complicaciones, el mexicano logró finalizar la carrera en el puesto 16, algo que por ahora celebran los estadounidenses, ya que Valtteri Bottas abandonó en el Circuito de Albert Park.

Ahora el siguiente desafío para el tapatío y para el equipo de TWG Motorsport será el Gran Premio de China, siguiente fecha del calendario. La mala noticia para Checo es que, históricamente Shanghai no es un escenario en el que haya logrado resultados favorables, con solo un podio en diez participaciones.

Checo Pérez en el Gran Premio de Australia 2026, su primera carrera con Cadillac | AP

Así le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de China

De diez participaciones, Checo ha sumado puntos en cuatro ocasiones y solo en una de ellas quedó dentro del Top 5. Fue en la Temporada 2024, su última con Red Bull antes de su "año sabático" que el mexicano largó segundo y aunque perdió un lugar finalizó tercero, por detrás de Max Verstappen y Lando Norris.

Las otras ocasiones que Checo sumó puntos fueron en 2014 y 2017, con Force India, y en ambas finalizó noveno; en la primera luego de remontar desde la P16 y en la segunda tras perder un puesto, ya que largó octavo. Mientras que en 2019 con Racing Point largó desde la P12 y terminó octavo.

En 2012, 2013, 2015 y 2016, Checo estuvo cerca de meterse en zona de puntos, pero quedó en la undécima posición; mientras que en 2018 con Force India finalizó P12. Su peor resultado en Shanghai fue en la Temporada 2011, cuando debutó en la F1 y de la P12 cayó a la P17.

Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL

TEMPORADA EQUIPO POSICIÓN DE SALIDA POSICIÓN DE LLEGADA 2011 Sauber P12 P17 2012 Sauber P8 P11 2013 McLaren P12 P11 2014 Force India P16 P9 2015 Force India P15 P11 2016 Force India P7 P11 2017 Force India P8 P9 2018 Force India P8 P12 2019 Racing Point P12 P8 2024 Red Bull P2 P3

¿Cuándo es el Gran Premio de China 2026?

Será la tercera edición desde que Shanghái regresó al calendario, luego de que entre 2020 y 2023 no se celebró por la pandemia de Covid-19. Al igual que en Australia, por la diferencia horario, la actividad en México podrá seguir en la noche y la madrugada.

En ese contexto, la única sesión de las Prácticas Libres está programada para el jueves 12 de marzo de las 21:30 a las 22:30 horas (tiempo del centro de México). El viernes 13, de 1:30 a 2:14 horas se celebrará la sprint shootout y la carrera corta se correrá el mismo viernes de 21:00 a 22:00 horas. La qualy será a partir de la 1:00 del sábado 14, mientras que la carrera está programada a la misma hora del domingo 15.