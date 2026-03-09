¿Last Dance? Travis Kelce apunta a regresar con Kansas City Chiefs una temporada más

¿Las Dance? Los rumores sobre un posible retiro parecen quedar atrás. Travis Kelce, el histórico ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ha decidido extender su legado en la NFL y regresará para disputar la que será su temporada número 14 con la franquicia que lo ha visto ganar todo.

Travis Kelce festejando | AP

De acuerdo con diversos reportes, incluyendo la confirmación del periodista Ian Rapoport, el futuro miembro del Salón de la Fama optó por la continuidad en el equipo, rechazando la posibilidad de explorar el mercado como agente libre en esta temporada baja.

TRAVIS KELCE: LA JOYA DE LA AGENCIA LIBRE

A sus 36 años, Kelce se perfilaba como una de las piezas más codiciadas en la agencia libre. A pesar del interés de múltiples franquicias que estaban dispuestas a ofrecerle contratos que lo posicionarían como uno de los mejores pagados en su posición, el deseo del jugador es seguir recibiendo pases de Patrick Mahomes y buscar un anillo de Super Bowl más para su vitrina.

Aunque la campaña anterior fue estadísticamente la segunda más baja de su carrera —registrando 851 yardas por aire y 5 anotaciones—, su valor dentro del esquema ofensivo de Andy Reid y su química con Mahomes siguen siendo pilares fundamentales para el éxito de la ofensiva de Kansas City.

Travis Kelce podría estar en el final de su carrera | AP

Si bien los detalles económicos del nuevo acuerdo aún no se han revelado, se espera que la organización haga el anuncio oficial este lunes, coincidiendo con el inicio del año nuevo de la NFL a las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Con este movimiento, los Chiefs aseguran la permanencia de su líder ofensivo más veterano, manteniendo intacto el núcleo que ha dominado la liga en los últimos años.