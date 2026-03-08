¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers

El mexicano Julián Araujo fue parte de la dramática victoria del Celtic sobre Rangers en el clásico escocés conocido como el Old Firm, un duelo que terminó en una intensa tanda de penaltis tras empatar sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga. El conjunto verdiblanco se impuso desde los once pasos para avanzar a la siguiente ronda.

El partido, disputado en el Ibrox Stadium, fue muy cerrado y con pocas oportunidades claras. Rangers tuvo varios momentos de dominio durante el encuentro, pero no logró reflejarlo en el marcador y terminó pagando caro sus errores en la tanda de penales.

Julián Araujo en la Scottish Cup con el Celtic I X:@CelticFC

Con el triunfo, Celtic selló su clasificación y celebró en territorio rival, lo que elevó todavía más la tensión en uno de los clásicos más intensos del futbol europeo. El Old Firm volvió a demostrar por qué es uno de los enfrentamientos más pasionales del continente.

Sin embargo, el final del partido quedó marcado por escenas que rápidamente se volvieron virales y que acapararon la atención más allá del resultado deportivo.

Julián Araujo en el empate | AP

Invasión de cancha tras el Celtic vs Rangers

Tras el silbatazo final, varios aficionados invadieron el terreno de juego en Ibrox para celebrar la victoria del Celtic. La situación generó momentos de tensión dentro del estadio mientras el personal de seguridad intentaba controlar a los seguidores.

El ambiente se volvió caótico por algunos minutos, ya que también hubo aficionados del Rangers que reaccionaron desde las gradas. Esto provocó escenas de empujones y discusiones mientras las autoridades buscaban evitar que la situación escalara.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, recordando la intensidad con la que se vive el clásico escocés tanto dentro como fuera de la cancha.

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP

Julián Araujo presume el escudo del Celtic

En medio de la celebración, Julián Araujo también llamó la atención de los aficionados. El futbolista mexicano se acercó a una de las tribunas y levantó su camiseta para mostrar el escudo del Celtic.