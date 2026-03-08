Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Tribunero! Julián Araujo muestra escudo de Celtic a aficionados de Rangers

El jugador mexicano estuvo en el centro de la polémica tras su festejo en la victoria en Old Firm
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 13:29 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador mexicano fue titular en el pase a Semifinales en la Copa de Escocia

El mexicano Julián Araujo fue parte de la dramática victoria del Celtic sobre Rangers en el clásico escocés conocido como el Old Firm, un duelo que terminó en una intensa tanda de penaltis tras empatar sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga. El conjunto verdiblanco se impuso desde los once pasos para avanzar a la siguiente ronda.

El partido, disputado en el Ibrox Stadium, fue muy cerrado y con pocas oportunidades claras. Rangers tuvo varios momentos de dominio durante el encuentro, pero no logró reflejarlo en el marcador y terminó pagando caro sus errores en la tanda de penales.

Julián Araujo en la Scottish Cup con el Celtic I X:@CelticFC

Con el triunfo, Celtic selló su clasificación y celebró en territorio rival, lo que elevó todavía más la tensión en uno de los clásicos más intensos del futbol europeo. El Old Firm volvió a demostrar por qué es uno de los enfrentamientos más pasionales del continente.

Sin embargo, el final del partido quedó marcado por escenas que rápidamente se volvieron virales y que acapararon la atención más allá del resultado deportivo.

Julián Araujo en el empate | AP

Invasión de cancha tras el Celtic vs Rangers

Tras el silbatazo final, varios aficionados invadieron el terreno de juego en Ibrox para celebrar la victoria del Celtic. La situación generó momentos de tensión dentro del estadio mientras el personal de seguridad intentaba controlar a los seguidores.

El ambiente se volvió caótico por algunos minutos, ya que también hubo aficionados del Rangers que reaccionaron desde las gradas. Esto provocó escenas de empujones y discusiones mientras las autoridades buscaban evitar que la situación escalara.

Las imágenes del momento comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, recordando la intensidad con la que se vive el clásico escocés tanto dentro como fuera de la cancha.

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP
Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP

Julián Araujo presume el escudo del Celtic

En medio de la celebración, Julián Araujo también llamó la atención de los aficionados. El futbolista mexicano se acercó a una de las tribunas y levantó su camiseta para mostrar el escudo del Celtic.

El gesto fue interpretado como una provocación hacia la afición del Rangers, lo que encendió aún más el ambiente después del partido. La escena rápidamente se volvió viral entre los seguidores del futbol.

Últimos videos
Lo Último
15:21 Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
15:20 ¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
14:52 DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
14:47 ¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
14:47 Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
14:27 Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
14:23 ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
14:22 Genoa vence a la Roma con Johan Vásquez como titular
14:21 ¡Motivación a tope! Laurent Mekies asegura que la mentalidad de Max Verstappen está intacta
14:14 ¿Burla contra Canales? Tigres lanza polémica publicación en redes
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
Contra
08/03/2026
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
Fórmula 1
08/03/2026
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
Futbol
08/03/2026
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Futbol
08/03/2026
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
Futbol Internacional
08/03/2026
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?