Fórmula 1

Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia

Este fin de semana, el piloto mexicano Checo Pérez debutará con Cadillac en el Gran Premio de Australia, en lo que será su décimo quinta temporada en la categoría
Emiliano Arias Pacheco 23:00 - 07 marzo 2026
La escudería estadounidense ha tenido un debut problemático en Melbourne

Mal y de malas para Cadillac. La escudería estadounidense comenzó con el pie izquierdo su aventura en la Fórmula 1, pues el fin de semana del Gran Premio de Australia ha sido un dolor de cabeza tanto para Sergio 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas.

Checo Pérez en la Q1 del GP de Australia | AP

¿Qué pasó con los Cadillacs en el Gran Premio de Australia?

El primero en tener un inconveniente fue el piloto jalisciense, pues tuvo un incidente con uno de sus rivales más conocidos: Liam Lawson. Los pilotos de Racing Bulls y Cadillac, respectivamente, se pegaron en la vuelta 17 del Gran Premio de Australia, aunque no hubo sanción.

Los dos pilotos comenzaron a tener sus roces desde hace un par de años, y aún más cuando el neozelandés le ganó su lugar en Red Bull. Lawson terminó por fracasar con los de Milton Keynes, por lo que terminó por ser relegado a Racing Bulls; su lugar lo tomó Yuki Tsunoda.

Checo Pérez en la Q1 del GP de Australia | AP

Valtteri Bottas quedó fuera del GP

Una vuelta después del incidente entre Pérez y Lawson, Cadillac vio cómo se esfumaron sus posibilidades de llegar lejos en la primera carrera del año. Valtteri Bottas tuvo que abandonar la carrera tras una falla en su motor.

El finlandés se convirtió en el quinto abandono y se sumó a Isack Hadjar, Oscar Piastri, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg, que tampoco pudieron completar la primera carrera de la Temporada 2026 de la Fórmula 1

De momento, Mercedes ha mostrado un gran dominio en la carrera, en especial por George Russell. El piloto británico mostró un gran nivel en todo el fin de semana y, aunque perdió por algunos instantes la primera posición contra Charles Leclerc, recuperó la cima y no la ha soltado.

Valtteri Bottas en su monoplaza MAC-26 de Cadillac durante las P2 del GP de Australia | AP
