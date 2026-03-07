Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia

Max Verstappen fue dado de alta por el equipo médico de la Fórmula 1 después de que le hicieran radiografías en las manos tras su accidente en la clasificación y saldrá desde la 20ma posición de la parrilla en el Gran Premio de Australia.

El cuatro veces campeón del mundo quedó eliminado de forma sorpresiva después de apenas siete minutos en la Q1 del sábado y se le vio inspeccionándose las manos tras bajarse de su Red Bull.

Verstappen en su auto en el GP de Australia | AP

“Todo bien. Solo tuve que hacerme unas radiografías para ver si mis manos estaban bien, pero no había nada roto”, le comentó Verstappen a Sky Sports.

Australia fue apenas la octava ocasión que el neerlandés fue eliminado en la Q1 desde que se incorporó a la máxima categoría del automovilismo en 2015 con el entonces Toro Rosso.

Max Verstappen sufrió duro accidente en GP de Australia | AP

Verstappen, de 28 años, provocó la bandera roja después de perder el control de su Red Bull al frenar en la curva uno y deslizarse por la trampa de grava hasta chocar contra las barreras.