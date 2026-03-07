Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas

Las unidades ya transmiten mensajes en ambos idiomas en 24 estaciones de alta afluencia / FB: @MetrobusCDMX
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:14 - 07 marzo 2026
Buscan facilitar la movilidad de turistas durante la Copa del Mundo

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol 2026, el Sistema Metrobús de la Ciudad de México comenzó a implementar un sistema de anuncios bilingües en inglés y español para facilitar la movilidad de los turistas que visiten la capital durante el evento deportivo.

De acuerdo con información del propio organismo, las unidades ya transmiten mensajes en ambos idiomas en 24 estaciones de alta afluencia, distribuidas en las líneas 1, 4 y 7.

El Metrobús implementa un sistema de anuncios bilingües en inglés y español / FB: @MetrobusCDMX

Metrobús en espera de turistas

El objetivo es que los visitantes extranjeros reciban indicaciones claras durante su traslado, especialmente en puntos estratégicos de conexión, zonas turísticas y accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los audios incluyen recomendaciones básicas para el uso del transporte, como respetar los espacios exclusivos, evitar consumir alimentos o bebidas dentro de las unidades, cuidar pertenencias y seguir correctamente los transbordos, especialmente en la Línea 4.

También se recuerda a los pasajeros no viajar en escaleras ni permanecer de pie en el segundo piso de las unidades de la Línea 7, medidas que buscan reforzar la seguridad de los usuarios.

El Metrobús tiene 4 líneas con el sistema bilingüe con miras al Mundial 2026 / FB: @MetrobusCDMX

Estas son las estaciones del Metrobús con anuncios bilingües

Las indicaciones en inglés y español ya pueden escucharse en estaciones estratégicas de tres líneas del sistema.

Línea 1

  • Reforma

  • Hamburgo

  • Colonia del Valle

  • Ciudad de los Deportes

  • Ciudad Universitaria

  • Centro Cultural Universitario

Línea 4

  • San Lázaro

  • Terminal 1 del Aeropuerto

  • Terminal 2 del Aeropuerto

  • Amajac

Línea 7

  • Garrido

  • Hidalgo

  • El Caballito

  • Amajac

  • París

  • Reforma

  • Hamburgo

  • El Ángel

  • La Diana

  • Chapultepec

  • Gandhi

  • Antropología

  • Auditorio

  • Campo Marte

  • El Ahuehuete

El Mundial atraerá a miles de visitantes internacionales que obligará a reforzar servicios de transporte / FB: @MetrobusCDMX

La implementación forma parte de los preparativos que la Ciudad de México realiza rumbo al Mundial 2026, evento que atraerá a miles de visitantes internacionales y que obligará a reforzar servicios de transporte, seguridad y atención turística.

