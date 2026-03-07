Verificación de edad requerida
Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas
Con la mira puesta en el Mundial de Futbol 2026, el Sistema Metrobús de la Ciudad de México comenzó a implementar un sistema de anuncios bilingües en inglés y español para facilitar la movilidad de los turistas que visiten la capital durante el evento deportivo.
De acuerdo con información del propio organismo, las unidades ya transmiten mensajes en ambos idiomas en 24 estaciones de alta afluencia, distribuidas en las líneas 1, 4 y 7.
Metrobús en espera de turistas
El objetivo es que los visitantes extranjeros reciban indicaciones claras durante su traslado, especialmente en puntos estratégicos de conexión, zonas turísticas y accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los audios incluyen recomendaciones básicas para el uso del transporte, como respetar los espacios exclusivos, evitar consumir alimentos o bebidas dentro de las unidades, cuidar pertenencias y seguir correctamente los transbordos, especialmente en la Línea 4.
También se recuerda a los pasajeros no viajar en escaleras ni permanecer de pie en el segundo piso de las unidades de la Línea 7, medidas que buscan reforzar la seguridad de los usuarios.
Estas son las estaciones del Metrobús con anuncios bilingües
Las indicaciones en inglés y español ya pueden escucharse en estaciones estratégicas de tres líneas del sistema.
Línea 1
Reforma
Hamburgo
Colonia del Valle
Ciudad de los Deportes
Ciudad Universitaria
Centro Cultural Universitario
Línea 4
San Lázaro
Terminal 1 del Aeropuerto
Terminal 2 del Aeropuerto
Amajac
Línea 7
Garrido
Hidalgo
El Caballito
Amajac
París
Reforma
Hamburgo
El Ángel
La Diana
Chapultepec
Gandhi
Antropología
Auditorio
Campo Marte
El Ahuehuete
La implementación forma parte de los preparativos que la Ciudad de México realiza rumbo al Mundial 2026, evento que atraerá a miles de visitantes internacionales y que obligará a reforzar servicios de transporte, seguridad y atención turística.