Mundial 2026: Metrobús implementa sistema bilingüe para turistas

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol 2026, el Sistema Metrobús de la Ciudad de México comenzó a implementar un sistema de anuncios bilingües en inglés y español para facilitar la movilidad de los turistas que visiten la capital durante el evento deportivo.

De acuerdo con información del propio organismo, las unidades ya transmiten mensajes en ambos idiomas en 24 estaciones de alta afluencia, distribuidas en las líneas 1, 4 y 7.

El Metrobús implementa un sistema de anuncios bilingües en inglés y español / FB: @MetrobusCDMX

Metrobús en espera de turistas

El objetivo es que los visitantes extranjeros reciban indicaciones claras durante su traslado, especialmente en puntos estratégicos de conexión, zonas turísticas y accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Los audios incluyen recomendaciones básicas para el uso del transporte, como respetar los espacios exclusivos, evitar consumir alimentos o bebidas dentro de las unidades, cuidar pertenencias y seguir correctamente los transbordos, especialmente en la Línea 4.

También se recuerda a los pasajeros no viajar en escaleras ni permanecer de pie en el segundo piso de las unidades de la Línea 7, medidas que buscan reforzar la seguridad de los usuarios.

El Metrobús tiene 4 líneas con el sistema bilingüe con miras al Mundial 2026 / FB: @MetrobusCDMX

Estas son las estaciones del Metrobús con anuncios bilingües

Las indicaciones en inglés y español ya pueden escucharse en estaciones estratégicas de tres líneas del sistema.

Línea 1 Reforma

Hamburgo

Colonia del Valle

Ciudad de los Deportes

Ciudad Universitaria

Centro Cultural Universitario

Línea 4 San Lázaro

Terminal 1 del Aeropuerto

Terminal 2 del Aeropuerto

Amajac

Línea 7 Garrido

Hidalgo

El Caballito

Amajac

París

Reforma

Hamburgo

El Ángel

La Diana

Chapultepec

Gandhi

Antropología

Auditorio

Campo Marte

El Ahuehuete

El Mundial atraerá a miles de visitantes internacionales que obligará a reforzar servicios de transporte / FB: @MetrobusCDMX