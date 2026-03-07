Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire

El periodista y conductor deportivo José Pablo Coello anunció su salida de Fox Sports después de 18 años de trayectoria en la cadena, una etapa que calificó como una aventura profesional llena de aprendizaje, recuerdos y grandes compañeros dentro y fuera de pantalla.

A través de un mensaje de despedida, Coello agradeció a los equipos de trabajo con los que coincidió durante casi dos décadas, desde camarógrafos y productores hasta reporteros, comentaristas y directivos, destacando que todos ellos hicieron posible una experiencia que marcó su carrera en el periodismo deportivo.

Durante su paso por la cadena, el comunicador se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de programas como “Diario Fox Sports” y “Central Fox”, además de participar en transmisiones de NFL y MLB, donde consolidó una relación cercana con la audiencia que lo acompañó durante años.

José Pablo Coello se va de Fox Sports México | IG: @jpcoellofox

José Pablo Coello deja Fox Sports tras casi dos décadas

En su despedida, Coello también dedicó palabras a los televidentes que lo siguieron durante su etapa en la cadena deportiva, a quienes agradeció por permitirle entrar a sus hogares durante tantos años.

“Hoy, después de 18 años, termina mi ciclo en Fox Sports. Fue una aventura maravillosa en la que tuve la suerte de coincidir con cientos de grandes profesionales y mejores personas”, expresó el periodista.

Hoy, después de 18 años, termina mi ciclo en Fox Sports.



Fue una aventura maravillosa en la que tuve la suerte de coincidir con cientos de grandes profesionales y mejores personas. Camarógrafos, asistentes, maquillistas, colaboradores, reporteros, productores, redactores,… pic.twitter.com/QwqVoS940g — José Pablo Coello (@JosePabloCoello) March 7, 2026

Asimismo, reconoció el apoyo de su familia, quienes lo acompañaron durante una carrera marcada por largas jornadas, transmisiones nocturnas y fines de semana dedicados al deporte.

“Me voy con mucha nostalgia, pero con el corazón lleno de buenos recuerdos y muy agradecido por la oportunidad de haber hecho realidad muchos de mis más grandes sueños profesionales”, agregó.

José Pablo Coello se va de Fox Sports México | IG: @jpcoellofox

¿Qué está pasando con Fox Sports en México?

La salida de Coello ocurre en un momento complejo para Fox Sports México, que en los últimos años ha enfrentado diversos problemas financieros, legales y operativos que han impactado su estructura y su oferta de contenidos.

Entre los conflictos más relevantes se encuentran disputas legales por derechos de transmisión y adeudos con organizaciones deportivas, lo que ha derivado en la pérdida de importantes propiedades deportivas y en tensiones con diferentes socios comerciales.

Además, Fox Corporation canceló el acuerdo de licencia que permitía a Grupo Lauman utilizar la marca Fox Sports en México, lo que generó incertidumbre sobre el futuro del canal y su identidad en el mercado deportivo.