Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

“Top de la industria, tengo acceso y poder que otros no”: Álvaro Morales tras su polémica en cumpleaños de Malagón

Álvaro Morales festejó con Malagón | CAPTURA Álvaro Morales podría irse del canal | Imago7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:59 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Brujo habló sobre su presencia en la fiesta del arquero del América y defendió su posición dentro del periodismo deportivo.

La polémica volvió a rodear a Álvaro Morales luego de que se viralizara su asistencia al cumpleaños de Luis Ángel Malagón.

El comentarista, conocido por su estilo frontal y provocador, respondió a las críticas generadas en redes sociales y dejó clara su postura: la polémica forma parte del personaje que ha construido dentro del periodismo deportivo.

Morales aseguró que no le incomoda estar en el centro del debate digital, pues considera que su presencia y opinión generan conversación constante entre aficionados.

“Soy top de la industria”: Morales presume su posición

Durante su explicación, Morales afirmó que su lugar dentro de los medios deportivos le permite tener acceso directo a figuras importantes del futbol.

El analista señaló que recibe llamadas y mensajes de distintos sectores del entorno futbolístico, desde directivos y entrenadores hasta agentes y familiares de futbolistas.

“Top de la industria, tengo acceso y poder que otros no tienen”, expresó Morales al referirse al posicionamiento que, asegura, ha construido a lo largo de su carrera.

¿Álvaro Morales se va de ESPN? l AlvaritoMorales

La relación entre periodistas y el entorno del futbol

En su reflexión, el comentarista también habló sobre la relación entre periodistas y personajes del futbol, un tema que suele generar debate dentro del gremio.

Álvaro Morales | MEXSPORT

El Brujo sostuvo que, desde su punto de vista, muchos periodistas no deberían tener cercanía con directivos o entrenadores para evitar conflictos de interés. Sin embargo, aseguró que en su caso la situación es distinta debido a la posición que ocupa dentro de la industria.

Las declaraciones del analista volvieron a encender la conversación en redes sociales, donde aficionados y usuarios discutieron tanto su presencia en la celebración de Malagón como el papel que desempeñan las figuras mediáticas dentro del futbol mexicano.

Álvaro Morales durante una cobertura con ESPN | ESPECIAL
Últimos videos
Lo Último
18:45 Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
18:33 ¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
18:32 ¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
18:19 ¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
18:16 Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
18:10 Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
17:46 ¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar
17:43 ¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios
17:39 PSG cae ante Mónaco y el Lens de Saint-Maximin se saborea el 'liderato'
17:32 Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tendencia
1
Contra Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
2
Beisbol Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
3
Futbol Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
4
Futbol Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
5
Futbol ¡Lloviendo estrellas! Liga MX confirma el All Star Game 2026 ante la MLS
6
Empelotados ¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama
Te recomendamos
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
Contra
06/03/2026
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
Contra
06/03/2026
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
Futbol
06/03/2026
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Futbol
06/03/2026
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Lucha
06/03/2026
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
Futbol
06/03/2026
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"