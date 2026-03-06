“Top de la industria, tengo acceso y poder que otros no”: Álvaro Morales tras su polémica en cumpleaños de Malagón

La polémica volvió a rodear a Álvaro Morales luego de que se viralizara su asistencia al cumpleaños de Luis Ángel Malagón.

El comentarista, conocido por su estilo frontal y provocador, respondió a las críticas generadas en redes sociales y dejó clara su postura: la polémica forma parte del personaje que ha construido dentro del periodismo deportivo.

Morales aseguró que no le incomoda estar en el centro del debate digital, pues considera que su presencia y opinión generan conversación constante entre aficionados.

“Soy top de la industria”: Morales presume su posición

Durante su explicación, Morales afirmó que su lugar dentro de los medios deportivos le permite tener acceso directo a figuras importantes del futbol.

El analista señaló que recibe llamadas y mensajes de distintos sectores del entorno futbolístico, desde directivos y entrenadores hasta agentes y familiares de futbolistas.

“Top de la industria, tengo acceso y poder que otros no tienen”, expresó Morales al referirse al posicionamiento que, asegura, ha construido a lo largo de su carrera.

¿Álvaro Morales se va de ESPN? l AlvaritoMorales

La relación entre periodistas y el entorno del futbol

En su reflexión, el comentarista también habló sobre la relación entre periodistas y personajes del futbol, un tema que suele generar debate dentro del gremio.

Álvaro Morales | MEXSPORT

El Brujo sostuvo que, desde su punto de vista, muchos periodistas no deberían tener cercanía con directivos o entrenadores para evitar conflictos de interés. Sin embargo, aseguró que en su caso la situación es distinta debido a la posición que ocupa dentro de la industria.

Las declaraciones del analista volvieron a encender la conversación en redes sociales, donde aficionados y usuarios discutieron tanto su presencia en la celebración de Malagón como el papel que desempeñan las figuras mediáticas dentro del futbol mexicano.