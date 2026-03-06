David Faitelson 'revienta' a Fabrizio Romano tras reciente polémica en redes

En uno de los temas más 'candentes' de la semana. el periodista mexicano David Faitelson criticó públicamente a Fabrizio Romano, uno de los insiders más influyentes del mercado de fichajes en el futbol mundial, luego de que surgieran cuestionamientos sobre supuestas promociones pagadas relacionadas con transferencias de jugadores.

A través de su cuenta de X, Faitelson aseguró que lo ocurrido con el comunicador italiano debe servir como una lección para el periodismo deportivo, señalando que algunos comunicadores han dejado de lado la labor periodística para convertirse en figuras cercanas al modelo de influencer.

Faitelson con TUDN l IMAGO7

Faitelson vs Romano

En su publicación, David Faitelson se refirió directamente a Fabrizio Romano, luego de la polémica generada por un video en el que el italiano habló de la situación humanitaria en Arabia Saudita, contenido que algunos interpretaron como un mensaje promocional.

Lo que le sucedió al famoso periodista-insider italiano Fabrizio Romano es una muy buena lección para quienes ejercemos este maravilloso oficio…

Romano emitió el martes un video donde alababa la condición humanitaria del reino de Arabia Saudita. Evidentemente, un mensaje… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 6, 2026

Romadno junto a Lionel Messi en la noticia de la renovación del argentino | IG: @fabriziorom

Faitelson también señaló que, desde su perspectiva, Romano ha pasado de ejercer el periodismo a operar bajo una lógica de influencia digital, algo que, según él, ocurre con varios comunicadores que mezclan intereses con la cobertura informativa. Además, el analista de televisión añadió que esta situación refleja un fenómeno más amplio dentro del periodismo deportivo actual, donde las redes sociales y las audiencias masivas han cambiado la forma en que se comunica la información del mercado de fichajes.

Las acusaciones que rodean a Fabrizio Romano

Las críticas hacia Fabrizio Romano no son nuevas. En los últimos años han surgido reportes que cuestionan su papel dentro del ecosistema mediático del futbol, particularmente por supuestas ofertas para publicar contenido promocional relacionado con clubes o jugadores.

Medios como el portal noruego Idrettspolitikk.no y el diario danés Tipsbladet reportaron que una empresa aseguraba tener vínculos con Romano y ofrecía a clubes difundir rumores o información sobre transferencias a cambio de dinero, con tarifas que podían rondar los mil euros por publicación.

Faitelson con Alejandro de la Rosa l IMAGO7