¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama

La Ciudad de los Tres Ríos aún se encuentra expectante sobre la decisión que tomará Aaron Rodgers para la próxima campaña de la NFL, pues aún no ha definido su futuro por completo.

Sin embargo, en el programa de Par McAfee, el cuatro veces MVP aclaró que pese que su futuro aún está en el aire, él seguirá haciendo ejercicio después de su retiro. 'A-Rod' aclaró que siempre se quiere ver frente a su esposa, Brittany, quien ha mantenido en secreto y no ha revelado su identidad.

Aaron Rodgers en conferencia | AP

"Estoy tratando de mantenerme en forma, es más difícil con la edad, así que no puedes tomarte el mismo tiempo libre que antes. Después de tantas temporadas, me tomaba unas semanas libres, un mes libre, mes y medio. Ahora, con 42 años, solo para mantenerte en forma, tienes que estar siempre a dieta, dormir bien y hacer ejercicio si quieres lucir bien", comentó Rodgers.

Pero, ¿sabes? Quiero verme bien. ¡Quiero que mi esposa quiera cogerme todo el tiempo!

El futuro miembro del Salón de la Fama hizo pública su relación en diciembre de 2024, aunque no reveló la identidad de su pareja. Eso generó una gran expectativa por parte de la prensa, lo que Aaron consideró como acoso.

"Entiendo la atención que viene con alguien que ha logrado lo que yo he logrado. Así que, de ninguna manera estoy haciendo de esto un 'pobre de mí'. Pero cuando se trata de tu seguridad personal —y ahora no se trata solo de mí, sino de ella y de mí— es realmente extraño", agregó.

Aaron Rodgers con los Steelers | AP

¿El deseo de Aaron Rodgers es una familia?

La carrera de Aaron Rodgers tiene un lugar asegurado en Canton, Ohio, pero ahora parece ser que está listo para otro reto personal. El aún mariscal de campo de la NFL reveló que le gustaría comenzar su familia con hijos en un futuro.

"Ella no se inscribió para esto, ¿sabes? Se inscribió porque me ama y me apoya, y quiere pasar el resto de nuestras vidas juntos y formar una familia juntos. Ella no quiere nada de esa mierda y yo tampoco. Y yo estaba con eso, lo cual es aún más revelador. ¿Entiendes? Estaba con eso. Viví esa vida. No me gustó", aseveró.

La indecisión de Aaron Rodgers

Múltiples cosas se han dicho sobre el mariscal de campo en los últimos meses, pero poco se ha sabido por parte de él. Aaron Rodgers tuvo una novela con los Acereros la temporada pasada para firmar, por lo que una nueva etapa es complicada, más no imposible.