Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama

Aaron Rodgers | AP
Emiliano Arias Pacheco 16:39 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ante la especulación de un posible retiro, el aún quarterback de la NFL aclaró todo con Pat McAfee

La Ciudad de los Tres Ríos aún se encuentra expectante sobre la decisión que tomará Aaron Rodgers para la próxima campaña de la NFL, pues aún no ha definido su futuro por completo. 

Sin embargo, en el programa de Par McAfee, el cuatro veces MVP aclaró que pese que su futuro aún está en el aire, él seguirá haciendo ejercicio después de su retiro. 'A-Rod' aclaró que siempre se quiere ver frente a su esposa, Brittany, quien ha mantenido en secreto y no ha revelado su identidad.

Aaron Rodgers en conferencia | AP

"Estoy tratando de mantenerme en forma, es más difícil con la edad, así que no puedes tomarte el mismo tiempo libre que antes. Después de tantas temporadas, me tomaba unas semanas libres, un mes libre, mes y medio. Ahora, con 42 años, solo para mantenerte en forma, tienes que estar siempre a dieta, dormir bien y hacer ejercicio si quieres lucir bien", comentó Rodgers.

Pero, ¿sabes? Quiero verme bien. ¡Quiero que mi esposa quiera cogerme todo el tiempo!

El futuro miembro del Salón de la Fama hizo pública su relación en diciembre de 2024, aunque no reveló la identidad de su pareja. Eso generó una gran expectativa por parte de la prensa, lo que Aaron consideró como acoso.

"Entiendo la atención que viene con alguien que ha logrado lo que yo he logrado. Así que, de ninguna manera estoy haciendo de esto un 'pobre de mí'. Pero cuando se trata de tu seguridad personal —y ahora no se trata solo de mí, sino de ella y de mí— es realmente extraño", agregó.

Aaron Rodgers con los Steelers | AP

¿El deseo de Aaron Rodgers es una familia?

La carrera de Aaron Rodgers tiene un lugar asegurado en Canton, Ohio, pero ahora parece ser que está listo para otro reto personal. El aún mariscal de campo de la NFL reveló que le gustaría comenzar su familia con hijos en un futuro. 

"Ella no se inscribió para esto, ¿sabes? Se inscribió porque me ama y me apoya, y quiere pasar el resto de nuestras vidas juntos y formar una familia juntos. Ella no quiere nada de esa mierda y yo tampoco. Y yo estaba con eso, lo cual es aún más revelador. ¿Entiendes? Estaba con eso. Viví esa vida. No me gustó", aseveró.

La indecisión de Aaron Rodgers

Múltiples cosas se han dicho sobre el mariscal de campo en los últimos meses, pero poco se ha sabido por parte de él. Aaron Rodgers tuvo una novela con los Acereros la temporada pasada para firmar, por lo que una nueva etapa es complicada, más no imposible. 

Aaron Rodgers, QB de los Pittsburgh Steelers | AP
Últimos videos
Lo Último
18:45 Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
18:33 ¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
18:32 ¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
18:19 ¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
18:16 Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
18:10 Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
17:46 ¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar
17:43 ¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios
17:39 PSG cae ante Mónaco y el Lens de Saint-Maximin se saborea el 'liderato'
17:32 Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tendencia
1
Contra Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
2
Beisbol Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
3
Futbol Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
4
Futbol Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
5
Futbol ¡Lloviendo estrellas! Liga MX confirma el All Star Game 2026 ante la MLS
6
Empelotados ¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama
Te recomendamos
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
Contra
06/03/2026
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
Contra
06/03/2026
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
Futbol
06/03/2026
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Futbol
06/03/2026
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Lucha
06/03/2026
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
Futbol
06/03/2026
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"