FOX estrena la docuserie "Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones"

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:56 - 06 marzo 2026
La serie busca mostrar el lado más humano de algunos futbolistas y la competición

FOX presentará para los aficionados al futbol la docuserie exclusiva "Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones", una producción que ofrece una mirada inédita detrás del torneo de clubes más importante de la región. La serie busca mostrar el lado más humano, competitivo y apasionante de la Concacaf Champions Cup a través de historias y momentos que normalmente quedan fuera de las transmisiones tradicionales.

La producción se estrenará este domingo 8 de marzo a las 20:30 horas (tiempo de México) a través de FOX y FOX One, plataformas donde los seguidores podrán adentrarse en los momentos clave que viven los equipos durante su camino hacia la gloria continental. La serie contará con tres episodios, que se emitirán en domingos consecutivos.

Producida por Concacaf y Offline Sports, la docuserie ofrece acceso detrás de cámaras a la competencia, con contenido nunca antes visto, entrevistas con futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y aficionados que viven el torneo con intensidad desde las tribunas.

Trofeo de la Concachampions | MEXSPORT

Concacaf Champions Cup 2025: historias, emociones y rivalidad fuera de la cancha

"Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones" busca ampliar la experiencia del futbol más allá de los 90 minutos, mostrando el contexto que rodea a uno de los torneos más relevantes del futbol de clubes en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La serie explora el ambiente previo a cada partido, la presión que enfrentan los protagonistas y las emociones que se viven en vestidores, entrenamientos y tribunas. Todo ello permite conocer de cerca las historias personales que acompañan la búsqueda del título continental.

Además, el proyecto presenta momentos clave dentro y fuera de la cancha, así como el impacto que tiene la competencia en los clubes y sus aficionados, quienes viven cada encuentro como si fuera el último minuto de una final.

Cruz Azul levantó la última Concachampions en 2025| IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver la docuserie Concacaf Champions Cup 2025: Juego de Campeones?

El primer episodio se estrenará el domingo 8 de marzo, mientras que el segundo capítulo se transmitirá el 15 de marzo y el tercero el 22 de marzo, todos en el mismo horario de las 20:30 horas (MX) por FOX y FOX One.

A lo largo de tres episodios, la docuserie promete mostrar la intensidad, el orgullo regional y el drama competitivo que caracteriza al torneo de clubes más importante de la región, revelando momentos que muchas veces permanecen ocultos detrás del marcador final.

FOX One llega a México | FOX
