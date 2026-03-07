¡Apareció la ‘Ley del Ex’! Mazatlán golea al León con doblete incluido de Brian Rubio

Goleada Cañonera. Mazatlán sorprendió y en su gira de despedida venció contundentemente al Club León, con un resultado de 4-2. Los locales fueron decisivos con sus oportunidades ante un conjunto esmeralda que lució frágil durante la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La mejora de Mazatlán ha sido evidente con la llegada de Sergio Bueno, pese a no reflejarlo del todo en los resultados, su evolución en el desarrollo de cada encuentro es una realidad, y ahora se demostró con la goleada sobre León.

Mazatlán exhibió al León l MEXSPORT

¿Cómo fue la goleada de Mazatlán sobre León?

Yoel Bárcenas inició con la goleada al minutos 25, con un disparo desde fuera del área bien colocado para vencer el arco rival. El tanto motivó a los Cañoneros y desconcertó por completo a los del Bajío.

La ley del ex se aplicó en dos ocasiones gracias a Brian Rubio, primero al 38’ y después al 47’. El doblete del delantero de Mazatlán sirvió para hacer crecer la ventaja sobre el equipo en el que jugó hace unos años.

Ismael Díaz descontó cuando las cosas estaban 2-0; el tanto sirvió como un pequeño respiro para León y una ilusión para poder remontarlo, sin embargo, no fue suficiente para meter presión sobre Mazatlán.

Mazatlán encaminó goleada del Mazatlán l MEXSPORT

Para cerrar la goleada, Josué Ovalle empujó el balón con la cabeza y así cerró una dura fecha para los dirigidos por Ignacio Ambriz, que no han encontrado un rumbo positivo para el Clausura 2026.

Diber Cambindo hizo el 4-2 sobre el final del partido. Un disparo potente desde lejana distancia fue suficiente para decorar el resultado en El Encanto. De poco sirvió, pero fue un premio para el delantero que ha sido determinante en Liga MX.

Zurdazo de Édgar Bárcenas l MEXSPORT

Panorama de Mazatlán y León