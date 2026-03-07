Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Apareció la ‘Ley del Ex’! Mazatlán golea al León con doblete incluido de Brian Rubio

Mazatlán golea al León l IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 21:08 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Cañoneros aprovecharon la fragilidad de los del Bajío en El Encanto

Goleada Cañonera. Mazatlán sorprendió y en su gira de despedida venció contundentemente al Club León, con un resultado de 4-2. Los locales fueron decisivos con sus oportunidades ante un conjunto esmeralda que lució frágil durante la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX.

La mejora de Mazatlán ha sido evidente con la llegada de Sergio Bueno, pese a no reflejarlo del todo en los resultados, su evolución en el desarrollo de cada encuentro es una realidad, y ahora se demostró con la goleada sobre León.

Mazatlán exhibió al León l MEXSPORT

¿Cómo fue la goleada de Mazatlán sobre León?

Yoel Bárcenas inició con la goleada al minutos 25, con un disparo desde fuera del área bien colocado para vencer el arco rival. El tanto motivó a los Cañoneros y desconcertó por completo a los del Bajío.

La ley del ex se aplicó en dos ocasiones gracias a Brian Rubio, primero al 38’ y después al 47’. El doblete del delantero de Mazatlán sirvió para hacer crecer la ventaja sobre el equipo en el que jugó hace unos años.

Ismael Díaz descontó cuando las cosas estaban 2-0; el tanto sirvió como un pequeño respiro para León y una ilusión para poder remontarlo, sin embargo, no fue suficiente para meter presión sobre Mazatlán.

Mazatlán encaminó goleada del Mazatlán l MEXSPORT

Para cerrar la goleada, Josué Ovalle empujó el balón con la cabeza y así cerró una dura fecha para los dirigidos por Ignacio Ambriz, que no han encontrado un rumbo positivo para el Clausura 2026.

Diber Cambindo hizo el 4-2 sobre el final del partido. Un disparo potente desde lejana distancia fue suficiente para decorar el resultado en El Encanto. De poco sirvió, pero fue un premio para el delantero que ha sido determinante en Liga MX.

Zurdazo de Édgar Bárcenas l MEXSPORT

Panorama de Mazatlán y León

Mazatlán llega a 10 unidades, las mismas que registra León. En su gira de despedida, el conjunto sinaloense quiere dejar una buena impresión, con un juego agradable y que ya empieza a dejar resultados a favor.

Últimos videos
Lo Último
22:52 Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
22:51 ¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
22:20 Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
22:17 Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
22:03 ¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
21:52 Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
21:46 ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
21:31 ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
21:23 Fuera del ring: El 8 de marzo no se celebra, la verdadera pelea es contra la violencia y los estereotipos
21:19 ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
Beisbol
06/03/2026
Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
Lucha
06/03/2026
¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Contra
06/03/2026
Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
Futbol
06/03/2026
Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
Lucha
06/03/2026
¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
Empelotados
06/03/2026
Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire