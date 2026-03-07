Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol

Benjamín Gil, manager mexicano, en 2018 | MEXSPORT
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:52 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El manager de la novena mexicana comentó que pese a que el futbol es el deporte favorito en nuestro país, ahora es momento del rey

La novena mexicana inició con victoria su participación en el Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse 8-2 a Gran Bretaña, pero más allá del resultado en el diamante, el manager Benjamín Gil aprovechó el inicio del torneo para enviar un mensaje claro a la afición: darle más atención al béisbol en el país.

Previo al arranque del torneo, el estratega habló sobre la importancia de que los aficionados mexicanos sigan de cerca a los peloteros que representan al país en las Grandes Ligas y ahora defienden la franela nacional en uno de los torneos más importantes del béisbol internacional.

Gil destacó que México cuenta con figuras consolidadas en el mejor béisbol del mundo y considera que el Clásico Mundial es una oportunidad ideal para que el público conozca más a estos jugadores durante los juegos del torneo.

Novena Mexicana en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Benjamín Gil invita a los aficionados mexicanos a seguir más el béisbol

El manager de la novena mexicana dejó claro que su mensaje no busca competir con el futbol, sino abrir espacio para que más aficionados volteen a ver el béisbol.

“Sabemos que el futbol es el deporte que más se ve en México. Yo no le pido a la afición que deje de ver el futbol, pero sí que le preste atención al béisbol”, señaló Gil antes del primer juego del equipo en el Clásico Mundial.

Alek Thomas con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol| MEXSPORT

El dirigente también hizo un llamado a los medios de comunicación para que ayuden a dar mayor visibilidad a los peloteros mexicanos que destacan en el extranjero.

“Dense a conocer. Ustedes hagan la tarea de hacer que el público mexicano conozca a estas grandes estrellas que los representan todos los días en las Grandes Ligas y ahora tienen la oportunidad de hacerlo en estas dos semanas buscando un campeonato para nuestro país”, expresó.

Victoria de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT

La novena mexicana arranca con triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol

En el diamante, la novena dirigida por Benjamín Gil respondió con una actuación sólida para abrir el torneo con victoria ante Gran Bretaña.

La ofensiva mexicana mostró poder con batazos de vuelta entera, mientras que el pitcheo encabezado por el abridor Javier Assad y respaldado por el bullpen controló a la ofensiva rival durante la mayor parte del juego, permitiendo apenas dos carreras.

Con este resultado, México inicia con confianza su camino en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que la novena nacional buscará avanzar juego a juego con la ilusión de pelear por el campeonato.

Para Gil, además del objetivo deportivo, el torneo también representa una oportunidad para acercar el béisbol a más aficionados en México.

Les aseguro que un jonrón es mucho más emocionante que un penal. Nuestro deporte por algo es el rey de los deportes: en cada pitcheo hay estrategia y en cada pitcheo puede suceder algo”, concluyó el manager de la novena mexicana.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Béisbol
Últimos videos
Lo Último
22:52 Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
22:51 ¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
22:20 Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
22:17 Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
22:03 ¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
21:52 Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
21:46 ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
21:31 ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
21:23 Fuera del ring: El 8 de marzo no se celebra, la verdadera pelea es contra la violencia y los estereotipos
21:19 ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
Beisbol
06/03/2026
Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol
¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
Lucha
06/03/2026
¡De último momento! Cody Rhodes es el nuevo campeón de la WWE tras vencer a Drew McIntyre
Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Contra
06/03/2026
Marcha 8M CDMX 2026: Calles cerradas y rutas alternas que debes conocer
Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
Futbol
06/03/2026
Afición rojiblanca se reúne en el Centro de Guadalajara para alentar a Chivas previo al Clásico Tapatío
¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
Lucha
06/03/2026
¿20 WrestleManias, solo 2 eventos estelares? Randy Orton habla de cara a su combate en el magno evento
Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
Empelotados
06/03/2026
Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire