Benjamín Gil pide a la afición mexicana prestarle atención al béisbol

La novena mexicana inició con victoria su participación en el Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse 8-2 a Gran Bretaña, pero más allá del resultado en el diamante, el manager Benjamín Gil aprovechó el inicio del torneo para enviar un mensaje claro a la afición: darle más atención al béisbol en el país.

Previo al arranque del torneo, el estratega habló sobre la importancia de que los aficionados mexicanos sigan de cerca a los peloteros que representan al país en las Grandes Ligas y ahora defienden la franela nacional en uno de los torneos más importantes del béisbol internacional.

Gil destacó que México cuenta con figuras consolidadas en el mejor béisbol del mundo y considera que el Clásico Mundial es una oportunidad ideal para que el público conozca más a estos jugadores durante los juegos del torneo.

Novena Mexicana en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Benjamín Gil invita a los aficionados mexicanos a seguir más el béisbol

El manager de la novena mexicana dejó claro que su mensaje no busca competir con el futbol, sino abrir espacio para que más aficionados volteen a ver el béisbol.

“Sabemos que el futbol es el deporte que más se ve en México. Yo no le pido a la afición que deje de ver el futbol, pero sí que le preste atención al béisbol”, señaló Gil antes del primer juego del equipo en el Clásico Mundial.

Alek Thomas con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol| MEXSPORT

El dirigente también hizo un llamado a los medios de comunicación para que ayuden a dar mayor visibilidad a los peloteros mexicanos que destacan en el extranjero.

“Dense a conocer. Ustedes hagan la tarea de hacer que el público mexicano conozca a estas grandes estrellas que los representan todos los días en las Grandes Ligas y ahora tienen la oportunidad de hacerlo en estas dos semanas buscando un campeonato para nuestro país”, expresó.

Victoria de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT

La novena mexicana arranca con triunfo en el Clásico Mundial de Béisbol

En el diamante, la novena dirigida por Benjamín Gil respondió con una actuación sólida para abrir el torneo con victoria ante Gran Bretaña.

La ofensiva mexicana mostró poder con batazos de vuelta entera, mientras que el pitcheo encabezado por el abridor Javier Assad y respaldado por el bullpen controló a la ofensiva rival durante la mayor parte del juego, permitiendo apenas dos carreras.

Con este resultado, México inicia con confianza su camino en el Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que la novena nacional buscará avanzar juego a juego con la ilusión de pelear por el campeonato.

Para Gil, además del objetivo deportivo, el torneo también representa una oportunidad para acercar el béisbol a más aficionados en México.