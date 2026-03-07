¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso

No puedo, hoy maneja él. Sergio 'Checo' Pérez volvió a competir en la Fórmula 1 después de un año de ausencia, ¿el escenario? El Circuito de Albert Park en Melbourne, Australia, para el primer Gran Premio del año.

Banderas mexicanas, caras gigantes del Ministro de Defensa y una gran cantidad de connacionales se dieron cita para ver los primeros momentos en pista del jalisciense. La Chechomanía volvió para quedarse -por lo menos por los dos años de contrato de Pérez-.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las Prácticas Libres?

Al ser una escudería nueva, Cadillac mostró problemas en su monoplaza, el MAC-26. Dichos inconvenientes se trasladaron a la pista, por lo que Checo terminó en la posición número 20 en la primera sesión de entrenamientos, por encima de Lance Stroll y Fernando Alonso; el español no corrió dicha práctica.

En la segunda práctica del día, el mexicano tuvo una peor actuación que en la primera. Sergio Pérez terminó en la última posición, aunque solamente pudo completar dos giros, por los problemas del auto.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

A volver con todo en Australia

La relación de Sergio Pérez con el Gran Premio de Australia ha sido de amor odio, pues su rendimiento ha sido irregular. En 2011, a bordo de un Sauber, el mexicano maravilló al mundo entero y terminó en la séptima posición, sin embargo, una irregularidad técnica en el alerón lo descalificó de inmediato. Al año siguiente, el piloto jalisciense terminó en la octava posición.

En su etapa con McLaren, el mexicnao terminó en la doceava posición; aunque fue con Force India en donde encontró estabilidad. En las temporadas de 2014 y 2015, Checo Pérez ligó dos décimos lugares consecutivos, mientras que en la campaña de 2017 consiguió el mejor registro de dicha escudería en Melbourne, al cruzar la meta en séptima posición.

Sin embargo, el punto álgido en la carrera de Checo Pérez en Melbourne fue con Red Bull, en 2022. El piloto jalisciense logró un histórico segundo lugar en Albert Park, siendo su mejor carrera en el país oceánico hasta la fecha.