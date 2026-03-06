‘Ojala mañana se un día más sencillo’: Checo Pérez tras las fallas del MAC-26 en prácticas libres de Australia

Terminó la espera y finalmente el piloto originario de Guadalajara, Sergio ‘Checo’ Pérez, volvió al asfalto de Fórmula 1 con la nueva escudería, Cadillac. Desafortunadamente, el regreso no fue el pecado y pese a tener una formidable actuación en la P1, el mexicano no logró terminar las segundas prácticas libres tras un problema con el motor de su auto.

Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac previo al GP de Australia | @SChecoPerez

¿Tiempo para mejorar?

Luego de que el piloto mexicano presentó problemas de control con su monoplaza y aparentemente con una falla del motor (misma que lo dejó fuera de la práctica tras durar solo dos vueltas), esté aseguró que lo más importante es seguir avanzando y resolver los pequeños problemas que va dejando el MAC-26 para poder recopilar la mayor cantidad de datos posibles.

“Desafortunadamente tuvimos demasiados problemas ahí afuera. No pudimos hacer tandas largas, que era algo importante. Eso fue lo principal del día: no haber podido rodar lo suficiente. Ojalá mañana sea un día más sencillo. Esperemos poder probar los neumáticos y ver dónde estamos”, aseguró el ex piloto de Red Bull.

Checo Pérez en el auto de Cadillac durante las pruebas de pretemporada | AP

Checo también expresó su preocupación por no sumar una mayor cantidad de minutos dentro del Circuito de Melbourne, aunado al hecho de la desventaja que podrían tener nte el resto de las escuderías tras la fatídica P2 del nuevo equipo de F1.

“Hemos tenido estos pequeños problemas. No sé exactamente qué pasó al final. Parece que fue un problema con el motor. Así que ojalá eso no nos deje demasiado en desventaja para mañana y podamos tener una P3 limpia, porque realmente necesitamos recopilar datos para mañana”, añadió Checo.

Checo Pérez en la sesión de Prácticas Libres 1 del Gran Premio de Australia 2026 | AP

Problemas de 'novatos'

Finalmente el oriundo de Jalisco destacó que el factor de ser nuevos en la Fórmula 1 comienza a darles ‘retrasos’ en el desarrollo de la carrera, situación que empiezan a ser un problema para el equipo novato del año.

“Todo es bastante nuevo. Creo que por ahora lo más importante es poder seguir avanzando y dejar de tener estos pequeños problemas que nos están costando mucho tiempo en pista”, concluyó Pérez.

Por su parte, el compañero de Checo, Valtteri Bottas, también tuvo problemas con la potencia de su monoplaza, sin embargo, este sí logró terminar las prácticas libres, logrando el lugar 19 con un tiempo de 1:23.660.