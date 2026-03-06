¿Dónde ver Tigres vs. Rayados? Fecha, hora y transmisión

Tigres y Monterrey se enfrentan en una nueva edición del Clásico Regio, uno de los partidos más esperados de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la intención de quedarse con el orgullo de Nuevo León en un duelo que siempre genera gran expectativa entre las aficiones.

El encuentro promete intensidad de principio a fin, ya que tanto los felinos como los albiazules buscarán retomar el camino en la Liga, tras resultados adversos a sus expectativas.

Duelo de titanes del norte

Tigres y Rayados viven un momento parecido en Liga MX; los felinos han cosechado resultados que les ayudan a escalar posiciones, pero a su vez, han tropezado recientemente con equipos inferiores a ellos. Mientras que Monterrey, con el cambio de entrenador, busca retomar el camino de la victoria cuando visite uno de los estadios que más se les complica visitar.

Tigres se posiciona en el lugar ocho de la tabla de posiciones, en la última zona de un lugar en la Liguilla. Los felinos registran cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 16 goles a favor y 12 en contra, teniendo una diferencia de +4.

Tigres, dueños de la Ciudad de México | GINA SÁNCHEZ

Rayados se encuentran en la posición siete; ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos. Monterrey registra cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 14 goles a favor y 9 en contra, teniendo una diferencia de +5.

Orellana celebra su gol con Rayados | MEXSPORT

¿Dónde ver el partido Tigres vs. Rayados?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Universitario el sábado; podrá disfrutarse a las 21:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Azteca 7 y TUDN en televisión o a través de ViX en plataforma de streaming.