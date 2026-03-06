Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver Tigres vs. Rayados? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver Tigres vs. Rayados? | Récord
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:32 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Volcán será el lugar donde Tigres y Rayados se midan en una edición más del Clásico Regio.

Tigres y Monterrey se enfrentan en una nueva edición del Clásico Regio, uno de los partidos más esperados de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la intención de quedarse con el orgullo de Nuevo León en un duelo que siempre genera gran expectativa entre las aficiones.

El encuentro promete intensidad de principio a fin, ya que tanto los felinos como los albiazules buscarán retomar el camino en la Liga, tras resultados adversos a sus expectativas.

Duelo de titanes del norte

Tigres y Rayados viven un momento parecido en Liga MX; los felinos han cosechado resultados que les ayudan a escalar posiciones, pero a su vez, han tropezado recientemente con equipos inferiores a ellos. Mientras que Monterrey, con el cambio de entrenador, busca retomar el camino de la victoria cuando visite uno de los estadios que más se les complica visitar. 

Tigres se posiciona en el lugar ocho de la tabla de posiciones, en la última zona de un lugar en la Liguilla. Los felinos registran cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 16 goles a favor y 12 en contra, teniendo una diferencia de +4.

Tigres, dueños de la Ciudad de México | GINA SÁNCHEZ

Rayados se encuentran en la posición siete; ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos. Monterrey registra cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 14 goles a favor y 9 en contra, teniendo una diferencia de +5.

Orellana celebra su gol con Rayados | MEXSPORT
Orellana celebra su gol con Rayados | MEXSPORT

¿Dónde ver el partido Tigres vs. Rayados?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Universitario el sábado; podrá disfrutarse a las 21:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Azteca 7 y TUDN en televisión o a través de ViX en plataforma de streaming. 

Jugadores de Tigres y Rayados celebrando | IMAGO7
Jugadores de Tigres y Rayados celebrando | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?