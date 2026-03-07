Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL

La visita de Mercedes Moné a México no terminó de la mejor manera fuera del ring. La exestrella de WWE explotó en redes sociales contra la aerolínea Delta Air Lines luego de subir unas fotos de su equipaje que quedó severamente dañado durante su traslado.

A través de su cuenta oficial, la luchadora compartió las imágenes de sus maletas golpeadas y expresó su inconformidad por el estado en el que recibió su equipaje tras el viaje que la trajo al país.

Mercedes Moné defendió el campeonato mundial femenino del CMLL

La presencia de Moné en México no fue cualquier aparición. La luchadora estadounidense se presentó en el evento “La Noche de las Amazonas” del CMLL, donde defendió el Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

Su rival fue Persephone durante el evento Amazonas, uno de los escaparates más importantes para la división femenil dentro de la empresa mexicana.

Sasha Banks y Bianca Belair en Smackdown | WWE

La presencia de la llamada “CEO” generó gran expectativa entre los aficionados mexicanos, que se dieron cita en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana para ver a una de las luchadoras más reconocidas del wrestling actual.

Mercedes Moné, nueva campeona Mundial Femenil del CMLL | X: @AEW

Una visita a México que terminó con polémica

Aunque su combate en el ring fue uno de los momentos destacados del evento, la polémica llegó después de su combate en la Arena México.

El reclamo público de Moné hacia Delta provocó diversas reacciones en redes sociales, donde aficionados mexicanos también compartieron experiencias similares con dicha aerolínea.