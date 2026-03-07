Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL

Mercedes Moné en AEW | AEW
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:16 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La luchadora mostró su molestia luego de que sus maletas terminaran dañadas tras su viaje.

La visita de Mercedes Moné a México no terminó de la mejor manera fuera del ring. La exestrella de WWE explotó en redes sociales contra la aerolínea Delta Air Lines luego de subir unas fotos de su equipaje que quedó severamente dañado durante su traslado.

A través de su cuenta oficial, la luchadora compartió las imágenes de sus maletas golpeadas y expresó su inconformidad por el estado en el que recibió su equipaje tras el viaje que la trajo al país.

Mercedes Moné defendió el campeonato mundial femenino del CMLL

La presencia de Moné en México no fue cualquier aparición. La luchadora estadounidense se presentó en el evento “La Noche de las Amazonas” del CMLL, donde defendió el Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

Su rival fue Persephone durante el evento Amazonas, uno de los escaparates más importantes para la división femenil dentro de la empresa mexicana.

Sasha Banks y Bianca Belair en Smackdown | WWE

La presencia de la llamada “CEO” generó gran expectativa entre los aficionados mexicanos, que se dieron cita en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana para ver a una de las luchadoras más reconocidas del wrestling actual.

Mercedes Moné, nueva campeona Mundial Femenil del CMLL | X: @AEW

Una visita a México que terminó con polémica

Aunque su combate en el ring fue uno de los momentos destacados del evento, la polémica llegó después de su combate en la Arena México.

El reclamo público de Moné hacia Delta provocó diversas reacciones en redes sociales, donde aficionados mexicanos también compartieron experiencias similares con dicha aerolínea. 

Lo que comenzó como una visita especial de una de las mejores luchadoras en el mundo para defender su campeonato en territorio mexicano terminó convirtiéndose en una nueva controversia digital.

Últimos videos
Lo Último
18:45 Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
18:33 ¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
18:32 ¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
18:19 ¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
18:16 Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
18:10 Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
17:46 ¡Max Moorstappen! Lewis Hamilton presenta a su vaca con un nombre peculiar
17:43 ¡Se viene combatazo! Drew McIntyre vs. Cody Rhodes por el campeonato de la WWE será sin anuncios
17:39 PSG cae ante Mónaco y el Lens de Saint-Maximin se saborea el 'liderato'
17:32 Querétaro vs América: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?
Tendencia
1
Contra Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
2
Beisbol Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
3
Futbol Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas
4
Futbol Santiago Baños descarta salir del América y niega problemas en el vestidor azulcrema
5
Futbol ¡Lloviendo estrellas! Liga MX confirma el All Star Game 2026 ante la MLS
6
Empelotados ¡Rodgers, qué galán! El QB sorprende con comentario íntimo sobre su esposa y la cama
Te recomendamos
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
Contra
06/03/2026
Relacionan a La Bellakath con desaparición del influencer Barnaby en CDMX
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
Contra
06/03/2026
¿Por qué están cancelando conciertos en México? Estas presentaciones en CDMX fueron suspendidas
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
Futbol
06/03/2026
¿Qué pasará con Gabriel 'Toro' Fernández en Cruz Azul?
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Futbol
06/03/2026
¡No hubo falta! La polémica jugada de Manuel Ángel fue limpia en el Celta de Vigo vs Real Madrid
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Lucha
06/03/2026
Mercedes Moné estalla contra Delta tras su visita a México con CMLL
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"
Futbol
06/03/2026
Arbeloa tras la victoria del Madrid ante Celta de Vigo: "No hay mejor manera de festejar el aniversario del mejor club del mundo"