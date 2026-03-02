Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

CM Punk al estilo “Becky Two Belts”: la imagen que revive una postal histórica en WWE

CM Punk quiere cumplir su objetivo de ser main event de WrestleMania | wwe.com CM Punk posando con ambos títulos | ig: CM Punk
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:53 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las imágenes icónicas en la lucha libre no se improvisan… se construyen y el Chicago Made lo sabe.

CM Punk sorprendió al posar frente al espejo con el WHC y el campeonato IC femenino (campeonato que ganó su esposa en Elimination Chamber), en una fotografía que inmediatamente recordó a una de las postales más virales de la era moderna de WWE: Becky Lynch posando con los campeonatos femeninos de RAW y SmackDown junto a su ahora esposo, Seth Rollins, que hizo la misma pose que ella.

Una referencia más allá de Becky

Mucho antes de WrestleMania 35, la famosa pose con campeonatos al frente ya había circulado en la cultura WWE gracias a figuras como Stacy Keibler junto a los The Dudley Boyz, además de momentos similares protagonizados por Matt Hardy y Shawn Michaels.

Becky Lynch festeja con ambos campeonatos | TWITTER @WWE

La diferencia es que con Becky la imagen explotó en la era digital, convirtiéndose en un fenómeno cultural dentro y fuera del wrestling. Punk, consciente del peso simbólico, no solo presume campeonatos: le manda un mensaje a la luchadora que su esposa derrotó.

AJ Lee ganando el campeonato IC femenino | Captura de pantalla de WWE

Una foto con un guiño de por medio

CM Punk con esa foto le mandó un mensaje a Seth Rollins y Becky Lynch, con los que él y su esposa comparten una fuerte rivalidad, pero este fin de semana, AJ Lee destronó a la irlandesa para convertirse en campeona IC femenino, así que Punk no pudo contenerse en replicar la famosa foto que sus rivales hicieron hace unos años.

Una rivalidad que trasciende más allá de los cuadriláteros, sino también en las redes sociales, 

AJ Lee y CM Punk | WWE
Últimos videos
Lo Último
22:16 Domènec Torrent deja de ser entrenador de Rayados, según reportes
21:48 ¡Histórico! Lionel Messi suma más de dos décadas marcando al menos un gol por año
21:31 VIDEO: Así llegó Shakira a su concierto en el Zócalo de la CDMX, con un convoy de siete camionetas
21:16 De multicampeón con el Barcelona a empleado de tienda
20:53 CM Punk al estilo “Becky Two Belts”: la imagen que revive una postal histórica en WWE
20:52 ¡Florida es rosa! De la mano de Messi, Inter Miami remonta y derrota al Orlando City
20:47 ¿Chivas, en crisis? El calendario del Rebaño en esta Jornada Doble del Clausura 2026
20:46 ¡Histórico! Osmar Olvera consigue cuarto lugar en Mundial de Clavados
20:39 David Faitelson pide a Álvaro Fidalgo como reemplazo de Gilberto Mora en el Tri
20:19 ¿Tramposo? DT del Tottenham ‘desenmascara’ a Raúl Jiménez por penales en Fulham
Tendencia
1
Empelotados Alana da paliza a Milica en el ring y 'filtra' el video en redes
2
Futbol ¿A lo Real Madrid? FC Barcelona lanza par de posts y afición madrileña ‘enloquece’
3
Futbol FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino
4
Futbol Antony se enfrenta con hinchas del Real Betis tras empate en el Derbi de Sevilla
5
Futbol ¡Gol de Álvaro Fidalgo! Betis festejó el gol del mexicano a lo Piojo Herrera
6
Futbol ¿Soñó con su gol? Fidalgo revela qué sucedió una noche previa a su golazo en el Derbi de Sevilla
Te recomendamos
Domènec Torrent deja de ser entrenador de Rayados, según reportes
Futbol
01/03/2026
Domènec Torrent deja de ser entrenador de Rayados, según reportes
Messi marcó un nuevo gol de Tiro libre con inter Miami | AP
Futbol
01/03/2026
¡Histórico! Lionel Messi suma más de dos décadas marcando al menos un gol por año
VIDEO: Así llegó Shakira a su concierto en el Zócalo de la CDMX, con un convoy de siete camionetas
Contra
01/03/2026
VIDEO: Así llegó Shakira a su concierto en el Zócalo de la CDMX, con un convoy de siete camionetas
De multicampeón con el Barcelona a empleado de tienda
Futbol
01/03/2026
De multicampeón con el Barcelona a empleado de tienda
CM Punk al estilo “Becky Two Belts”: la imagen que revive una postal histórica en WWE
Lucha
01/03/2026
CM Punk al estilo “Becky Two Belts”: la imagen que revive una postal histórica en WWE
¡Florida es rosa! De la mano de Messi, Inter Miami remonta y derrota al Orlando City
Futbol
01/03/2026
¡Florida es rosa! De la mano de Messi, Inter Miami remonta y derrota al Orlando City