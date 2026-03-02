CM Punk al estilo “Becky Two Belts”: la imagen que revive una postal histórica en WWE

CM Punk sorprendió al posar frente al espejo con el WHC y el campeonato IC femenino (campeonato que ganó su esposa en Elimination Chamber), en una fotografía que inmediatamente recordó a una de las postales más virales de la era moderna de WWE: Becky Lynch posando con los campeonatos femeninos de RAW y SmackDown junto a su ahora esposo, Seth Rollins, que hizo la misma pose que ella.

Una referencia más allá de Becky

Mucho antes de WrestleMania 35, la famosa pose con campeonatos al frente ya había circulado en la cultura WWE gracias a figuras como Stacy Keibler junto a los The Dudley Boyz, además de momentos similares protagonizados por Matt Hardy y Shawn Michaels.

Becky Lynch festeja con ambos campeonatos | TWITTER @WWE

La diferencia es que con Becky la imagen explotó en la era digital, convirtiéndose en un fenómeno cultural dentro y fuera del wrestling. Punk, consciente del peso simbólico, no solo presume campeonatos: le manda un mensaje a la luchadora que su esposa derrotó.

AJ Lee ganando el campeonato IC femenino | Captura de pantalla de WWE

Una foto con un guiño de por medio

CM Punk con esa foto le mandó un mensaje a Seth Rollins y Becky Lynch, con los que él y su esposa comparten una fuerte rivalidad, pero este fin de semana, AJ Lee destronó a la irlandesa para convertirse en campeona IC femenino, así que Punk no pudo contenerse en replicar la famosa foto que sus rivales hicieron hace unos años.

Una rivalidad que trasciende más allá de los cuadriláteros, sino también en las redes sociales,