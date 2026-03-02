WrestleMania 42: Esta es la cartelera del gran evento de WWE hasta el momento

WrestleMania 42 ha llamado la atención de los fanáticos de la lucha libre, ya sea por los resultados que se han dado apenas en el inicio del año o bien, por el morbo que se ha generado por los rumores de bajos ingresos para la empresa desde hace un tiempo considerable.

Lo que es una realidad es que los creativos tienen que crear una cartelera que llene las exigencias de los fans, pues los recuerdos del 'Universo' pone a la edición 39 como el último que realmente valió la pena.

CM Punk defendió su título con éxito ante Fin Bálor | wwe.com

Cartelera para WrestleMania... por ahora

Es prácticamente un hecho que los cuatro títulos máximos de la empresa se tienen que defender en el magno evento debido a que los primeros dos PLE otorgan dos oportunidades cada uno para poder retar a algún poseedor de presea; así que a lo largo de los primeros meses del año, se confirman las luchas que los vencedores de dichos eventos elijan.

La primera ganadora fuerte en el 2026 fue Liv Morgan en el Royal Rumble Femenino; sin embargo, ella eligió esperar unas semanas para hacer su elección; el vencedor de la rama masculina fue Roman Reigns, quien sí eligió tan solo dos días después de haberse consagrado en su segunda batalla real: su rival será CM Punk.

Pese a haber tenido una defensa titular más, el 'Chicago Made' logró retener en la Cámara de la Eliminación ante Finn Bálor, por lo que el evento central de la segunda noche de Mania está más que confirmado.

Será el segundo WrestleMania consecutivo en el que se enfrenten Reigns y Punk, esta vez con un campeonato de por medio | wwe.com

De vuelta con Liv Morgan, en el medio de un careo con ambas campeonas (Jade Cargill y Stephanie Vaquer), con un golpe con el micrófono directo a la cabeza, la 'Güerita' eligió a la chilena para tratar de regresar al podio de los campeones mundiales de WWE.

Los ganadores de Elimination Chamber

Ya con Punk y Vaquer elegidos por los ganadores del Rumble, quienes resultaran como los dos últimos sobrevivientes de las Cámaras, tendrían la oportunidad de retar a la otra parte de los campeones; como es el caso de Rhea Ripley, quien venció en la rama femenina y ahora se ha convertido en la retadora de Jade Cargill por el título mundial de WWE.

La sorpresa para muchos llegó en la lucha de los hombres, pues el favorito era Cody Rhodes; sin embargo, WWE ha tomado una decisión muy importante y prácticamente similar a la de 2025 cuando ganó John Cena: Randy Orton logró ganar su segundo combate dentro de la estructura para ser el nuevo retador de Drew McIntyre, pero esto no acaba aquí.

'La Víbora' va por su campeonato 15 en Mania | wwe.com

Nick Aldis, el gerente general de SmackDown ha anunciado de manera oficial que el mismo McIntyre defenderá su título de WWE el viernes 6 de marzo en contra de Cody Rhodes, por lo que el oponente de la 'Víbora' podría ser quien fuera su alumno en The Legacy: 'The American Nightmare' Cody Rhodes.