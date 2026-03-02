Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Florida es rosa! De la mano de Messi, Inter Miami remonta y derrota al Orlando City

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP
Emiliano Arias Pacheco 20:52 - 01 marzo 2026
Las Garzas lograron dar vuelta a un 2-0 en contra, con La Pulga como máxima figura

La humedad presente, calor incesante y una fanática hostil -a su manera- en Florida. A todo eso se enfrentó Lionel Messi y el Inter Miami en la Jornada 2 de la Major League Soccer, que terminó con una remontada soberbia por parte de Las Garzas ante el Orlando City, en uno de los Derbis del balompié estadounidense.

El conjunto local fue quien se puso al frente en el marcador, gracias a un golazo de Marco Pašalić al 18', con colaboración de Rodrigo de Paul. El argentino le regaló el balón en su propio campo a Iván Angulo, quien no desaprovechó el error y cedió para el croata para el primero.

Marco Pašalić en festejo de gol ante Inter Miami | AP

El argentino Martín Ojeda se encargó de ampliar el marcador al minuto 24, gracias a una excelente combinación con Griffin Dorsey. El exjugador de Godoy Cruz se conectó de manera casi telepática con el estadounidense y, tras recibir en el aire, definió de tres dedos al palo más lejano de Dayne St. Clair.

Pero un viejo dicho dice que el 2-0 es el marcador más engañoso dentro del futbol, y el equipo rosa se encargó de dejarlo claro en la segunda mitad. El Exploria Stadium dejó su tradicional morado para ser un complemento más claro.

Lionel Messi guió la remontada | AP

¿Cómo fue la remontada del Inter Miami sobre Orlando City?

Javier Mascherano le movió a su cuadro y desde la banca apareció el primer héroe anónimo, de esos que abundan en los equipos repletos de estrellas. Mateo Silvetti anotó el primero para el Inter Miami al 49', con un tiro desde media distancia, escorado, nada que hacer para Maxime Crépeau.

Pero la fiesta argentina de Las Garzas no estuvo completa hasta la llegada de él, de aquel jugador que con su sola presencia cambia los partidos por completo. Lionel Messi empató el partido al minuto 57. Con una gran cantidad de jugadores con la casaca morada, La Pulga sacó un disparo de la chistera y volvió la paridad al juego.

Lionel Messi demostró que está listo para el Mundial 2026 | AP

Los últimos minutos del partido

La remontada se consumó al 87', gracias a otro sudamericano. Telasco Segovia -quien además aportó con dos asistencias en el compromiso- dejó pagando a Crépeau con un disparo potente de primera intención.

La obra la cerró Messi quien anotó su gol número 70 de tiro libre al minuto 90, para así consumar la remontada, una más a su lista. Ahora, el conjunto del astro argentino se preparará para su duelo ante DC United en la MLS

