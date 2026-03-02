De multicampeón con el Barcelona a empleado de tienda

Compartió vestidor con figuras como Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Neymar y Luis Suárez y hoy trabaja en una tienda de ropa de deportes.

Frenkie de Jong, futbolista del Barcelona | AP

Sorprendió mucho el nuevo oficio del futbolista francés, Jeremy Mathieu, quien tras haberse retirado del futbol tuvo una situación judicial que lo llevó a buscar un empleo normal. Así mismo mencionó que busca ampliar su círculo social.

¿por qué trabaja en una tienda?

Si estoy trabajando en este lugar es porque está pasando algo que me está causando muchos problemas. Solo puedo decir que estoy en medio de un proceso judicial. No lo haré para siempre. Era para tener una vida social.

El exjugador multicampeón con el Barcelona disputó tres temporadas con el conjunto blaugrana donde logró convertir cuatro goles y acumular 6300 minutos en el campo de juego.

Consiguió la UEFA Champions League con el Barcelona en la edición 2014-2015 junto con otras grandes figuras de aquel Barcelona histórico de la mano de Luis Enrique.

Diego Costa pelea un balón contra Jeremy Mathieu del Valencia | EFE

A pesar de que no es la vida soñada para un jugador en el retiro. Mathieu lo hizo por necesidad y con el fin de arreglar su situación. El empleo lo consiguió por medio de un amigo

Jeremy Mathieu en un partido con el Valencia | AP

¿Cuándo se retiró Jéremy Mathieu?