FIFA analiza expulsar a jugadores que se cubran la boca al hablar con un rival, aseguró Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó una propuesta para que los jugadores que se cubran la boca durante enfrentamientos en el campo sean expulsados. Su argumento es que deben asumir que dijeron algo que "no deberían", pues de lo contrario no cubrirían su rostro.

En el contexto de las denuncias de Vinicius Jr, quien afirmó que recibió insultos racistas por parte de Gianlua Prestianni en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica, el presidente de la FIFA consideró que con una medida como la propuesta, se podrá combatir el racismo. Sobre todo porque en este caso no hubo evidencia de que el argentino incurrió en una falta.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP

¿Qué dijo Infantino sobre los jugadores que se cubran la boca?

Luego de la acusación que hizo Vinicius, la UEFA abrió una investigación y suspendió a Prestianni para el partido de vuelta. No obstante, el jugador podría recibir un castigo mayor, de al menos diez partidos, si el organismo rector del futbol europeo lo encuentra culpable.

En ese contexto, Infantino enfatizó que como instituciones responsables, deben partir de la presunción de que el futbolista que se cubra con las manos al hablar lo hace porque está incurriendo en una ofensa grave. "Si un jugador se tapa la boca y dice algo, y esto tiene una consecuencia racista, entonces obviamente tiene que ser expulsado", declaró a Sky News.

"Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debería haber dicho; de lo contrario, no habría tenido que taparse la boca. Por supuesto, al tratar un caso disciplinario, hay que analizar la situación y tener pruebas, pero no podemos conformarnos solo con eso de cara al futuro", insistió el directivo suizoitaliano.

Gianni Infantino se coloca una gorra de Estados Unidos durante una reunión de la Junta por la Paz | AP

¿Cuándo se implementará el cambio?

La propuesta de Infantino, presentada este fin de semana en la 140º asamblea general anual del International Football Association Board (IFAB) recibió el respaldo de Mark Bullingham, director ejecutivo de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y miembro de la IFAB.

"Se pueden ver muy pocas circunstancias en las que un jugador, al hablar con un oponente, necesite taparse la boca durante un enfrentamiento", declaró el directivo británico, quien calificó como una buena alternativa esta medida, la cual podría implementarse en la Copa del Mundo 2026. El próximo Congreso de la FIFA, en Vancouver el mes que viene, será una etapa clave para su posible aprobación.

"Quizás también deberíamos pensar no solo en castigar, sino en permitir de alguna manera un cambio en nuestra cultura, permitiendo que los jugadores o quien sea que haga algo mal se disculpe", añadió, por otra parte, Infantino, quien consideró que para combatir el racismo no basta con castigar, sino que es necesario que el responsable asuma su responsabilidad.

"Puedes hacer cosas que no quieres en un momento de ira, y si te disculpas, la sanción tiene que ser diferente. Debemos dar un paso más y quizás pensar en algo así", finalizó el directivo, quien reafirmó que desde la FIFA se han tomado en serio la lucha contra el racismo.

La presidenta del COI, Kristen Coverty, platica con Infantino | AP