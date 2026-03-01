¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo

Los ataques de Israel a Irán este fin de semana trajeron incertidumbre e inestabilidad en la región. Por este motivo, la Asociación de Futbol de Qatar tomó la decisión de suspender las competencias de futbol, lo que deja en el aire la Finalissima, entre las Selección de Argentina y España.

Por medio de un comunicado de prensa, el organismo qatarí anunció el aplazamiento de torneos y competencias hasta nuevo aviso, a la espera de ver cómo evoluciona el conflicto armado. "Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación".

Una columna de humo se eleva en Teherán tras los bombardeos del fin de semana | AP

¿Qué pasará con la Finalissima?

El partido entre Argentina y España está programado para celebrarse en la primera Fecha FIFA del año, el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio de Lusail. Sin embargo, el comunicado del organismo qatarí no detalló sobre lo que pasará con este partido en específico.

Hasta el momento, ni la Conmebol, ni la UEFA, ni la FIFA han dado una postura sobre el tema y se desconoce si el partido se reprogramará o se cambiará de sede. Se espera que en próximos días se aclare un poco más el panorama en la región, luego de la caída del líder supremo iraní Alí Khamenei.

De igual forma, la Asociación de Futbol Argentino (AFA), no ha sacado ningún comunicado sobre lo ocurrido, a pesar de que Argentina -además de la Finalissima- tiene agendado un amistoso contra Qatar para el martes 31 de marzo, como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026.

Messi festeja con Argentina la obtención de la Finalissima en 2022 | AP

Así llegan España y Argentina a la Finalissima

En caso de celebrarse, el partido de este año será la segunda edición de la Finalissima en este siglo, cuarta en general. Hasta ahora, solo la Selección de Francia y la Albiceleste se han quedado con dicho título; la primera se coronó en 1985 ante Uruguay y la segunda en 1993 y 2022 contra Dinamarca e Italia, respectivamente.

Para la edición de este año, Argentina nuevamente tendrá la oportunidad de disputar el partido tras defender su corona sudamericana en la Copa América 2024. Mientras que España disputará por primera vez la Finalissima como campeón de la Eurocopa 2024.

El partido tiene un atractivo especial no solo porque son dos de las selecciones a seguir en el próximo mundial, sino porque enfrentará a los dos mejos representativos del ranking de la FIFA. En 2025, el equipo de Lionel Scaloni cerró segundo en el ranking, apenas por detrás de los de Luis de la Fuente.