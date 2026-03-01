Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

AC Milan derrota al Cremonese y continúa en la perla por la Serie A

AC Milan tras gol ccontra Cremonese I X:@acmilan
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:38 - 01 marzo 2026
El equipo rossonero se impuso de visitante gracias a los goles de Pablovic y Rafael Leao

La noche en el Estadio Zini tuvo tintes de drama puro. El AC Milan sufrió, dudó y hasta pareció perder el rumbo, pero terminó encontrando en los minutos finales la fuerza necesaria para imponerse 0-2 al Cremonese. Un triunfo trabajado, casi agónico, que le permite mantenerse en la persecución del liderato y no perderle pisada al eterno rival de la ciudad.

El equipo rossonero llegaba herido tras su tropiezo previo y obligado a responder luego de que el Inter también había sumado en la jornada. Sin embargo, durante gran parte del encuentro la reacción fue más intención que realidad. Cremonese arrancó con personalidad y sorprendió desde los primeros compases, aprovechando desajustes y obligando a la visita a replegar líneas.

Rafael Leao y Luka Modric I X:@acmilan

La presión alta del conjunto local incomodó la salida milanista y generó las primeras emociones. Hubo aproximaciones claras, disparos que rozaron el poste y una sensación constante de peligro en el área defendida por Mike Maignan. Del otro lado, el Milan intentaba responder con posesiones largas, aunque sin profundidad ni claridad en el último toque.

Rafael Leão fue el más insistente. El portugués buscó una y otra vez el desequilibrio por banda, pero se topó con una defensa ordenada y un arquero atento. Antes del descanso, las oportunidades desperdiciadas empezaron a pesar en el ánimo visitante, mientras Cremonese se crecía al comprobar que el gigante lombardo no encontraba soluciones.

Milan resiste y acelera en el momento justo

El complemento mantuvo la tensión. El Milan adelantó líneas y asumió riesgos, consciente de que el empate no servía en la carrera por el título. Luka Modric tomó el control del ritmo y trató de filtrar balones a la espalda de la zaga rival, aunque la precisión seguía siendo el gran pendiente.

Cremonese, lejos de encerrarse por completo, eligió momentos puntuales para atacar y estuvo cerca de romper el cero en una acción a balón parado que exigió a Maignan. El partido entró en ese terreno incómodo donde cualquier error podía inclinar la balanza.

Victoria de AC Milan vs Cremonese I X:@acmilan

Pavlovic y Leão, los golpes definitivos

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 90 y el empate parecía sellado, apareció la pelota parada como tabla de salvación. En un tiro de esquina, el balón quedó vivo en el área y Strahinja Pavlovic reaccionó más rápido que todos para empujarlo al fondo. El 0-1 fue un golpe anímico devastador para el local.

Ya en tiempo añadido, con Cremonese volcado al frente, el Milan encontró espacios para el contraataque. Leão, esta vez certero, definió con frialdad para sentenciar el 0-2 y desatar el alivio rossonero. Una victoria sufrida, sí, pero vital para seguir la estela del Inter y mantener encendida la ilusión en la Serie A.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

