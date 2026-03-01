Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas

Chivas fue secado por completo en el encuentro con Toluca, aunque el resultado fue de 2-0, la superioridad del Bicampeón del futbol mexicano fue evidente en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Gabriel Milito no dudó en aceptar que así fue, además de dar detalles sobre la actualidad de Armando González.

¿Qué dijo Milito sobre Hormiga González?

En los últimos días, se reportó que el Feyenoord sondea a 'Hormiga' González, por lo que los rumores crecieron acerca de su situación. Gabriel Milito aseguró que tanto el club como él están 100 por ciento enfocados en Chivas, por lo que el ruido exterior no les afecta.

Con relación a Armando, necesitamos y él también tiene la mentalidad de estar centrado y focalizado únicamente en Chivas" dijo Gabriel Milito tras la derrota del Rebaño ante Toluca.

Armando 'Hormiga' González en lamento | MEXSPORT

Sobre el encuentro, Milito fue autocrítico y expresó que sus peores partidos durante su estancia en Chivas ha sido ante Toluca, tanto el del Apertura 2025, como el del Clausura 2026. El entrenador argentino considera que la caída frente a Cruz Azul fue distinta por las formas.

“Había mucha ilusión por el arranque y la dinámica del equipo. La derrota anterior, contra Cruz Azul, fue diferente en contexto y desempeño. La derrota de hoy no tiene nada que ver con aquella. Nuestros dos peores partidos han sido contra Toluca, el torneo pasado y este. Cuando se repiten partidos similares ante el mismo equipo, eso indica que el rival es mejor”, señaló Milito.

Armando 'Hormiga' González, delantero de Chivas ante Toluca en el Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Luis Romo?

Al minuto 40, Luis Romo tuvo que salir del terreno de juego, lo que encendió nuevamente las alarmas en Chivas, ya que el mediocampista regresó para esta fecha a la alineación titular, luego de su lesión en la Jornada 5 ante Mazatlán. Sobre ello, Milito reveló que se trata de una nueva molestia:

“Luis sintió una molestia en el isquiotibial, pero no en el mismo lugar de la lesión anterior, fue más arriba y más atrás. Será necesario realizar estudios para determinar la gravedad, ya que comentó que no es exactamente donde fue la primera lesión. Habrá que ver cuál es su evolución. Se desea una pronta recuperación”, expresó el argentino.

Luis Romo, ante Toluca | MEXSPORT

Por último, el entrenador del Rebaño explicó el mantra bajo el que trabaja el equipo: arriesgar sea cual sea el resultado, con el contexto de que fueron al ataque a pesar de ir 2-0 abajo con la posibilidad de que les cayeran más goles.

Cuando vas perdiendo dos a cero tienes que arriesgar, poner jugadores más ofensivos para intentar descontar e igualar el marcador. Perder por dos o por tres goles es casi lo mismo.

Lo peor sería defender el dos a cero y esa no es mi mentalidad ni la de mis jugadores. Por eso decidimos modificar en el segundo tiempo las características del equipo, pero ya fue demasiado tarde", concluyó Milito.