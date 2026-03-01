¡Debacle azulcrema! Tigres golea al América del Ciudad de los Deportes y no levanta

Vuelan bajo. Con goles de Juan Brunetta, Jesús Angulo y Ángel Correa, Tigres goleó 1-4 al América, en duelo correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026. Luego de sumar dos derrotas consecutivas en liga, los dirigidos por Guido Pizarro vencieron a las Águilas en calidad de visitante por primera vez desde 2019, además de evidenciar la irregularidad de los de Coapa durante este semestre.

Apenas en el inicio de juego, los Felinos ya comenzaban a inclinar la balanza a su favor. Tras una falta de Aaron Mejía en el área, él árbitro central no dudó en marcar penalti a favor de Tigres. Desde los once pasos, fue Juan Brunetta quién engañó a Luis Ángel Malagón e hizo efectiva la pena máxima, para así poner el 0-1 en el marcador. Tras esto, los visitantes tuvieron el control de la esférica y generaron otras chances de gol.

Juan Brunetta en su primer gol | IMAGO7

En el mismo primer tiempo, los regiomontanos hicieron valer su superioridad y aumentaron su ventaja en la pizarra. Luego de un tiro de esquina, el rebote cayó para los Felinos y tras un intento de remate de Vladimir Loroña desde fuera del área, fue Jesús Angulo el último en tocar el balón y con la habilitación de Víctor Dávila, el defensor de Tigres no estaba en fuera de lugar y anotó el 0-2 que le daba más tranquilidad a la visita.

Con dicho marcador, el partido se fue así hasta el medio tiempo. Para la segunda parte, André Jardine realizó modificaciones ofensivas en busca de recortar la desventaja en el marcador. Con las salidas de Aaron Mejía y Jonathan Dos Santos, el estratega brasileño mandó al terreno de juego a José Raúl Zúñiga y Erick Sánchez, además de dejar una línea de tres en el fondo en busca de generar más en ataque.

Jesús Ángulo en festejo de su gol | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo del América vs Tigres?

Sin embargo, las Águilas no mostraban mucha claridad en la ofensiva, hasta que en un error del rival se derivó la jugada del gol. Al minuto 69, luego de un trazo largo y un mal fildeo de la zaga felina, la esférica le cayó a Brian Rodríguez, quien entró al área y a pesar de tener marca encima, disparó de manera potente con la zurda y tras pegar en los dos postes el balón terminó por meterse al arco, con lo que el juego se ponía 1-2 con más de 20 minutos por delante.

Pero para las Águilas no fue la mejor noche y Tigres no tardó en recuperar esa ventaja de dos goles en menos de un minuto. Tras una gran jugada individual, Ángel Correa dribló a varios americanistas y al borde del área remató de zurda, para que con un desvío incluido venciera a Luis Ángel Malagón y anotara el 1-3. Y ya en el 90’, Juan Brunetta firmó su doblete y puso el 1-4 definitivo.

Ángel Correa en festejo con sus compañeros | GINA SÁNCHEZ

América, en picada

Con este resultado, América bajó a la octava posición de la Tabla General tras sumar 11 puntos en ocho jornadas. Por otro lado, Tigres subió de lugares en la clasificación con esta victoria. Además de superar a las Águilas, los dirigidos por Guido Pizarro escalaron hasta el sexto puesto tras llegar a 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

Para esta semana, ambos tendrán partidos tanto a mitad de semana como al siguiente fin de la misma. Por un lado, América recibirá a Juárez el miércoles 4 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que el sábado 7 de marzo visitarán a Querétaro en el Estadio Corregidora. En cuanto a los Felinos, ellos se medirán a Puebla como visita el 4 de marzo y el sábado disputarán una edición más del Clásico Regio en el Estadio Universitario.