Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero

¡EXPLOTÓ EL GIGANTE DE ACERO! Tras caer ante la Máquina, la afición de Monterrey dictó sentencia. Ni un minuto más para el proceso actual. ¿Es culpa del técnico o de los jugadores? El vestidor está roto.
Ricardo Olivares 00:07 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cruz Azul ya es líder luego de vencer a Monterrey en el Gigante de Acero

Cruz Azul fue el verdadero Gigante. Con su ante Monterrey y el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX, Nicolás Larcamón, técnico celeste, no titubeó y habló sobre si La Máquina es favorita para el título.

Palavecino firmó el segundo ante Monterrey l IMAGO7

¿Qué dijo Nicolás Larcamón?

"No me parece que haya motes ya que son muy cambiantes. Hace tres fechas Chivas era el equipo sensación, estaban todos hablando de Chivas. Hoy se habla más de nosotros", comentó el estratega argentino.

Hay cuatro o cinco equipos que claramente están atravesando un muy buen momento, o tres y algunos que quizás no lo están atravesando, pero sabemos que lo que arranca puede ser equipos que sean muy fuertes
Toro Fernández, ante Monterrey l IMAGO7

Larcamón ve cosas por mejorar de Cruz Azul

Asimismo, Nicolás Larcamón, quien tiene una efectividad de 79 por ciento en Liga MX durante este Clausura 2026, dejó en claro que aunque marchan bien, quedan cosas por mejorar en el funcionamiento de Cruz Azul.

"Adelantarme a pensar en si lo vamos a sostener, creo que el enfoque tiene que estar puesto en el día que estás, si es de preparación, si es de competencia, tratarlo al 100, seguir el vuelo, como le decía en la pregunta anterior, de entender que más allá de los buenos resultados que se vienen sucediendo, estamos todavía en condiciones de mejorar, de ajustar fases de juego, de seguir reconociendo en qué circunstancias estamos muy bien y reforzarlas y seguir trabajando en esos aspectos", lanzó Nico.

Jugadores de Cruz Azul reclaman al árbitro Pacheco l IMAGO7

Lleno de orgullo por su equipo

Larcamón aclaró si está conforme con el rendimiento actual del plantel, mismo que ahora tiene un papel protagónico de cara a la segunda mitad del torneo mexicano.

"Es un sentido de mucho orgullo, de mucha representación de lo que pretendo del equipo. Hoy fue, creo que hasta incluso merecido el resultado. Creo que en un partido para ganarlo, hay margen de mejora, hay que atacarlo, hay que bañarse de humildad y no dejarse quizás perfumar por lo que puede ser una serie de resultados favorables, porque tenemos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes y mejoras sobre lo positivo que se viene a realizar".

¿A quién enfrenta Cruz Azul en la Jornada 9?

En la Jornada 9 del futbol mexicano, la cual se jugará a mitad de semana, Cruz Azul enfrenta al peor equipo del torneo, Santos Laguna en el Estadio Cuauhtémoc.

Últimos videos
Lo Último
00:42 Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
00:37 Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
00:33 Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
00:22 Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
00:20 “Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados
00:07 ¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero
00:06 ¡Pelea entre Águilas y Tigres! Así fue el final del partido que América perdió por goleada
00:05 ¡Esto es demasiado cine! El Grande Americano toma el lugar de Pimpinela y clasifica a la siguiente ronda del Torneo Rey de Reyes
23:32 ¡Debacle azulcrema! Tigres golea al América del Ciudad de los Deportes y no levanta
23:27 Alana y Milica se enfrentan en redes: "siempre buscas colgarte de los demás"
Tendencia
1
Futbol Antonio Mohamed revela que Alexis Vega ya está recuperado
2
Futbol ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
3
Lucha De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
4
Empelotados ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
5
Futbol Gabriel Milito da detalles sobre la posible salida de Hormiga González de Chivas
6
Lucha Elimination Chamber: resultados y ganadores de cara a WrestleMania 42
Te recomendamos
Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
Futbol
01/03/2026
Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas
Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
Portada del día
01/03/2026
Portada RÉCORD 1 de marzo de 2026
Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
Futbol
01/03/2026
Rayados tropieza otra vez y Torrent enfrenta los cuestionamientos
Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
Otros Deportes
01/03/2026
Revive la maldición: Brandon Moreno cayó ante Loner Kavanagh y silencia la Arena CDMX
Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT
Futbol
01/03/2026
“Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados
¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero
Futbol
01/03/2026
¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero