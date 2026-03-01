¿Nicolás Larcamón ve a Cruz Azul como favorito para el título? Esto dijo el técnico cementero

Cruz Azul fue el verdadero Gigante. Con su ante Monterrey y el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX, Nicolás Larcamón, técnico celeste, no titubeó y habló sobre si La Máquina es favorita para el título.

Palavecino firmó el segundo ante Monterrey l IMAGO7

¿Qué dijo Nicolás Larcamón?

"No me parece que haya motes ya que son muy cambiantes. Hace tres fechas Chivas era el equipo sensación, estaban todos hablando de Chivas. Hoy se habla más de nosotros", comentó el estratega argentino.

Hay cuatro o cinco equipos que claramente están atravesando un muy buen momento, o tres y algunos que quizás no lo están atravesando, pero sabemos que lo que arranca puede ser equipos que sean muy fuertes

Toro Fernández, ante Monterrey l IMAGO7

Larcamón ve cosas por mejorar de Cruz Azul

Asimismo, Nicolás Larcamón, quien tiene una efectividad de 79 por ciento en Liga MX durante este Clausura 2026, dejó en claro que aunque marchan bien, quedan cosas por mejorar en el funcionamiento de Cruz Azul.

"Adelantarme a pensar en si lo vamos a sostener, creo que el enfoque tiene que estar puesto en el día que estás, si es de preparación, si es de competencia, tratarlo al 100, seguir el vuelo, como le decía en la pregunta anterior, de entender que más allá de los buenos resultados que se vienen sucediendo, estamos todavía en condiciones de mejorar, de ajustar fases de juego, de seguir reconociendo en qué circunstancias estamos muy bien y reforzarlas y seguir trabajando en esos aspectos", lanzó Nico.

Jugadores de Cruz Azul reclaman al árbitro Pacheco l IMAGO7

Lleno de orgullo por su equipo

Larcamón aclaró si está conforme con el rendimiento actual del plantel, mismo que ahora tiene un papel protagónico de cara a la segunda mitad del torneo mexicano.

"Es un sentido de mucho orgullo, de mucha representación de lo que pretendo del equipo. Hoy fue, creo que hasta incluso merecido el resultado. Creo que en un partido para ganarlo, hay margen de mejora, hay que atacarlo, hay que bañarse de humildad y no dejarse quizás perfumar por lo que puede ser una serie de resultados favorables, porque tenemos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes y mejoras sobre lo positivo que se viene a realizar".

¿A quién enfrenta Cruz Azul en la Jornada 9?