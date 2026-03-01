Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados

¡EXPLOTÓ EL GIGANTE DE ACERO! Tras caer ante la Máquina, la afición de Monterrey dictó sentencia. Ni un minuto más para el proceso actual. ¿Es culpa del técnico o de los jugadores? El vestidor está roto.
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:20 - 01 marzo 2026
El español se pronuncia en redes luego de la derrota ante Cruz Azul.

Después de la derrota de Rayados de Monterrey ante el Cruz Azul, Sergio Canales utilizó su cuenta de X (Twitter) para enviar un mensaje directo y sin rodeos a la afición regiomontana, asumiendo su gol como una de las figuras del equipo.

Da la cara por los malos resultados

Canales salió vía redes sociales a pronunciarse por los malos resultados que ha tenido el equipo, asumiendo toda la responsabilidad, pero dejando en claro que está orgulloso del equipo a pesar de las recientes derrotas.

Asumo mi responsabilidad. Soy consciente de que no estoy aportando al equipo todo cuanto puedo y lo acepto sin excusas. A este grupo no tengo nada que reprocharle; al contrario, estoy profundamente orgulloso de cada uno de ellos.
Sergio Canales y el lamento tras doblete de Angulo | MEXSPORT

Autocrítica y compromiso total

Lejos de buscar pretextos, el mediocampista español dejó claro que la exigencia empieza por él mismo y que no piensa bajar los brazos.

No me voy a rendir. Seguiré trabajando hasta estar a la altura de este equipo.
Gol de Sergio Canales | IMAGO7

El mensaje cerró con un llamado a la unidad y al compromiso colectivo:

Saldremos juntos de esta situación, @Rayados.

En un momento de presión y cuestionamientos, Canales optó por dar la cara. Autocrítica pública, respaldo al grupo y promesa de reacción. Ahora, la respuesta tendrá que llegar en la cancha. 

Sergio Canales, de Rayados, en duelo ante Cruz Azul | IMAGO7
