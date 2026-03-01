“Asumo mi responsabilidad”: Canales da la cara tras la caída de Rayados

Después de la derrota de Rayados de Monterrey ante el Cruz Azul, Sergio Canales utilizó su cuenta de X (Twitter) para enviar un mensaje directo y sin rodeos a la afición regiomontana, asumiendo su gol como una de las figuras del equipo.

Da la cara por los malos resultados

Canales salió vía redes sociales a pronunciarse por los malos resultados que ha tenido el equipo, asumiendo toda la responsabilidad, pero dejando en claro que está orgulloso del equipo a pesar de las recientes derrotas.

Asumo mi responsabilidad. Soy consciente de que no estoy aportando al equipo todo cuanto puedo y lo acepto sin excusas. A este grupo no tengo nada que reprocharle; al contrario, estoy profundamente orgulloso de cada uno de ellos.

Sergio Canales y el lamento tras doblete de Angulo | MEXSPORT

Autocrítica y compromiso total

Lejos de buscar pretextos, el mediocampista español dejó claro que la exigencia empieza por él mismo y que no piensa bajar los brazos.

No me voy a rendir. Seguiré trabajando hasta estar a la altura de este equipo.

Gol de Sergio Canales | IMAGO7

El mensaje cerró con un llamado a la unidad y al compromiso colectivo:

Saldremos juntos de esta situación, @Rayados.

En un momento de presión y cuestionamientos, Canales optó por dar la cara. Autocrítica pública, respaldo al grupo y promesa de reacción. Ahora, la respuesta tendrá que llegar en la cancha.