Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Sergio Canales reconoce la autoexigencia en Rayados: “Incluso ganando, queremos más”

Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT
Sergio Canales reconoció que la exigencia en Rayados la ponen los jugadores | MEXSPORT
Ricardo Olivares 15:27 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El capitán de Rayados afirmó que el equipo va caminando rumbo al mismo objetivo

El club de futbol Monterrey se tomó la fotografía oficial del Clausura 2026 de la Liga MX en el “Gigante de Acero”, tanto el equipo varonil, como la femenil.

Después de las fotografías, el español Sergio Canales habló para los medios de comunicación en donde mencionó sobre si al equipo se le exige mucho en estas últimas temporadas.

“Nosotros somos los primeros que nos exigimos, al final, si no tenéis la suerte, pero si estuvieseis dentro del vestuario, mismamente a veces cuando hay una victoria y no hemos tenido las sensaciones, nosotros somos los primeros que nos exigimos".

"Yo, bueno, confío mucho en este grupo, creo que estamos viendo muchas mejoras en situaciones que necesitábamos mejorar, como era defensivamente, creo que ahí era un propósito que teníamos y que tenemos este año y hemos dado un paso adelante, entonces, bueno, hay veces también que hay que tener esa paciencia, que nosotros lo tenemos claro".

Sergio Canales celebra el gol | IMAGO7

A su vez, Canales dejó en claro que el equipo está enfocado en un mismo objetivo y que todos van en el mismo camino.

“Como digo, desde los de arriba hemos dado ese paso, todo el equipo unido, equipo mucho más junto y eso es muy importante, entonces ahí vamos todos en el mismo camino, todos queremos lo mismo y la cuestión es remar todos en la misma dirección que es lo que estamos haciendo.”

El diez rayado dentro de sus declaraciones resaltó que aún espera ese tan ansiado título con el club, situación en que lo hace día a día levantarse con esa mentalidad de lograrlo.

“Al final sinceramente es lo que todos queremos, lo que yo quiero personalmente, me levanto día a día con esa mentalidad e intentar esforzarme al máximo para conseguirlo, porque creo que todo el mundo está trabajando para ello y bueno, nunca hay que rendirse, hay que seguir, la ilusión es máxima la verdad.”

Sergio Canales afirma que su equipo tiene el objetivo del título | IMAGO7

Canales respondió su sentir en estos casi tres años dentro de la institución albiazul.

“La verdad que lo primero, soy un afortunado de estar aquí la verdad, me siento un privilegiado, tanto también por el cariño que me transmite la afición, que la verdad que estoy muy agradecido, como en el club en el que estoy.

"La verdad que estoy en un club top y me encanta, soy feliz en el día a día, creo que las personas también que lo llevan y el vestuario y la afición y todo lo que rodea al club me hace sentir muy bien y bueno, como digo, soy un privilegiado, intento disfrutarlo día a día, porque estar donde estás a veces lo valoras cuando te vas, cuando ya no estás y yo quiero valorarlo desde que llegué, la verdad.

Gol de Sergio Canales | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
17:19 Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
17:18 ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
17:17 AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
17:11 Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
16:52 Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
16:42 ¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
16:37 Bayer Leverkusen se impone ante el Olympiacos y sueña con los Octavos de Final
16:18 ¡Histórica remontada! Wolves, colero de la Premier League, empata de manera agónica con Arsenal
16:15 ¡Batacazo! Bodo Glimt vence a Inter de Milán en Champions League
16:09 Mexicanos dejan la parranda y el delivery por crisis en el bolsillo; 87% ya recortó gastos
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
Futbol
18/02/2026
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
Contra
18/02/2026
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Futbol Internacional
18/02/2026
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Tzolis anotó el gol del empate ante Oblak en los minutos finales | AP
Futbol
18/02/2026
Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
Otros Deportes
18/02/2026
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
Contra
18/02/2026
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista