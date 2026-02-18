Sergio Canales reconoce la autoexigencia en Rayados: “Incluso ganando, queremos más”

El club de futbol Monterrey se tomó la fotografía oficial del Clausura 2026 de la Liga MX en el “Gigante de Acero”, tanto el equipo varonil, como la femenil.

Después de las fotografías, el español Sergio Canales habló para los medios de comunicación en donde mencionó sobre si al equipo se le exige mucho en estas últimas temporadas.

“Nosotros somos los primeros que nos exigimos, al final, si no tenéis la suerte, pero si estuvieseis dentro del vestuario, mismamente a veces cuando hay una victoria y no hemos tenido las sensaciones, nosotros somos los primeros que nos exigimos".

"Yo, bueno, confío mucho en este grupo, creo que estamos viendo muchas mejoras en situaciones que necesitábamos mejorar, como era defensivamente, creo que ahí era un propósito que teníamos y que tenemos este año y hemos dado un paso adelante, entonces, bueno, hay veces también que hay que tener esa paciencia, que nosotros lo tenemos claro".

Sergio Canales celebra el gol | IMAGO7

A su vez, Canales dejó en claro que el equipo está enfocado en un mismo objetivo y que todos van en el mismo camino.

“Como digo, desde los de arriba hemos dado ese paso, todo el equipo unido, equipo mucho más junto y eso es muy importante, entonces ahí vamos todos en el mismo camino, todos queremos lo mismo y la cuestión es remar todos en la misma dirección que es lo que estamos haciendo.”

El diez rayado dentro de sus declaraciones resaltó que aún espera ese tan ansiado título con el club, situación en que lo hace día a día levantarse con esa mentalidad de lograrlo.

“Al final sinceramente es lo que todos queremos, lo que yo quiero personalmente, me levanto día a día con esa mentalidad e intentar esforzarme al máximo para conseguirlo, porque creo que todo el mundo está trabajando para ello y bueno, nunca hay que rendirse, hay que seguir, la ilusión es máxima la verdad.”

Sergio Canales afirma que su equipo tiene el objetivo del título | IMAGO7

Canales respondió su sentir en estos casi tres años dentro de la institución albiazul.

“La verdad que lo primero, soy un afortunado de estar aquí la verdad, me siento un privilegiado, tanto también por el cariño que me transmite la afición, que la verdad que estoy muy agradecido, como en el club en el que estoy.

"La verdad que estoy en un club top y me encanta, soy feliz en el día a día, creo que las personas también que lo llevan y el vestuario y la afición y todo lo que rodea al club me hace sentir muy bien y bueno, como digo, soy un privilegiado, intento disfrutarlo día a día, porque estar donde estás a veces lo valoras cuando te vas, cuando ya no estás y yo quiero valorarlo desde que llegué, la verdad.”