Bayer Leverkusen se impone ante el Olympiacos y sueña con los Octavos de Final

El Bayer Leverkusen demostró que aprendió de sus errores y dio un golpe de autoridad en El Pireo. Cuatro semanas después de caer ante el Olympiacos en la Fase de Liga de la Champions Lague, el conjunto alemán regresó al estadio Karaiskakis con una versión más madura y efectiva, imponiéndose por 0-2 en un duelo que los deja con pie y medio en la siguiente fase continental.

Bayern Leverkusen en su victoria en Champions I AP

El equipo de las aspirinas, con Lucas, Aleix y Grimaldo desde el arranque, salió decidido a controlar el ritmo del encuentro. La posesión fue suya en los primeros compases y el asedio constante sobre el arco griego dejó claro que la herida de la derrota anterior aún estaba fresca y funcionaba como motivación extra.

Dominio alemán y reacción helena

Durante la primera media hora, el Leverkusen fue ampliamente superior, generando varias ocasiones claras que no lograron traducirse en gol. Sin embargo, el partido cambió de tono tras una larga interrupción provocada por un choque de cabezas entre Retsos y Pirola, momento que sirvió para que los locales reajustaran y tomaran aire.

Leverkusen vs Olympiacos en los Playoffs de la Champions League I AP

A partir de ahí, el Olympiacos creció de la mano del empuje de su gente y comenzó a meter al Leverkusen en su propio campo. Un disparo lejano de Gelson Martins obligó a Blaswich a una atajada espectacular para evitar el gol, mientras que un cabezazo de El Kaabi terminó en el fondo de la red, pero fue anulado por fuera de juego tras un rebote previo en Taremi.

Schick cambia la historia en minutos

En la reanudación, los helenos mantuvieron la intensidad y buscaron romper el cero, pero el Leverkusen supo leer el momento del partido. El repliegue y la apuesta por la contra resultaron clave, especialmente cuando Poku filtró un balón profundo que Patrik Schick controló con maestría antes de definir con frialdad ante Tzolakis.

Olympiacos en su derrota en la Ida de los Playoffs de Champions I AP

El golpe fue demoledor para el Olympiacos. Apenas 144 segundos después, el delantero checo volvió a aparecer, esta vez con un certero cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Alejandro Grimaldo, para firmar el 0-2 que sentenció el encuentro y gran parte de la eliminatoria.

Con este resultado, el Bayer Leverkusen no solo tomó revancha, sino que dejó una muestra clara de carácter y eficacia en un escenario históricamente complicado. El doblete de Schick y la solidez defensiva en los momentos clave colocan a los alemanes en una posición privilegiada, soñando con regresar al selecto grupo de los 16 mejores del continente.

