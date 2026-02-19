NASA llevará tu nombre a la Luna en Artemis II: así puedes registrarte gratis

La NASA lanzó una invitación abierta al público para participar en la misión Artemis II, permitiendo que cualquier persona registre su nombre y lo envíe simbólicamente en el vuelo que rodeará la Luna. La iniciativa forma parte de las actividades de divulgación del programa espacial que busca regresar astronautas al entorno lunar.

El registro no tiene costo y puede realizarse a través del portal oficial de la agencia espacial estadounidense. Una vez completado el formulario digital, los participantes reciben una tarjeta de embarque virtual que confirma que su nombre será incluido en un archivo que viajará en la nave.

La NASA abrió el registro gratuito para enviar tu nombre en la misión Artemis II./ Pixabay

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y tiene como objetivo realizar un sobrevuelo alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra. El vuelo servirá como paso previo a futuras misiones que buscan establecer presencia humana sostenida en la superficie lunar.

¿Cómo puedes participar en la misión Artemis II?

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis en rodear la Luna./ Pixabay

Para formar parte de esta experiencia simbólica, los interesados deben ingresar al sitio web habilitado por la NASA y registrar su nombre. El proceso es sencillo y está disponible para personas de cualquier país.

Tras completar el registro, el sistema genera un pase digital personalizado. Este documento no implica un viaje físico al espacio, pero representa la inclusión del nombre dentro de los archivos que acompañarán la misión en su trayecto alrededor del satélite natural.

La agencia ha promovido este tipo de dinámicas en misiones anteriores como una forma de acercar la exploración espacial al público y despertar el interés por la ciencia y la tecnología.

Los participantes reciben una tarjeta de embarque digital tras completar el registro en línea./ RS

El programa Artemis marca una nueva etapa en la exploración espacial de Estados Unidos. Después de décadas sin misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre baja, la NASA prepara este vuelo como parte de su estrategia para establecer una presencia más permanente en la región lunar.

Artemis II no aterrizará en la Luna, pero permitirá probar sistemas de navegación, comunicación y soporte vital con astronautas a bordo, información clave para futuras expediciones que sí contemplan descender en la superficie.