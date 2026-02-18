¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?

La sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo arrancó con una gala cargada de estrategia y expectativa. Las celebridades ingresaron con un mismo objetivo: resistir el encierro y conquistar el premio de 200 mil dólares.

Sin embargo, cuando parecía que el elenco estaba completo, la producción soltó su carta sorpresa: Laura G fue confirmada como la última habitante, alterando de inmediato la dinámica del juego.

Laura G fue la última participante en ser anunciada dentro de La Casa de los Famosos de Telemundo / IG: @laugonzalezdiaz

Su entrada no solo encendió las redes sociales, también reconfiguró alianzas internas. La llanera se suma a una casa que ya contaba con presencia colombiana, lo que abre la puerta a nuevas tensiones y posibles bloques estratégicos. La experiencia mediática de Laura y su historial polémico la colocan como una figura que no pasará desapercibida.

Así fue su ingreso a la casa

La confirmación de su participación comenzó en plataformas digitales del programa, donde se difundió una imagen oficial destacando su trayectoria y su disposición a enfrentar la convivencia sin filtros. El factor sorpresa se mantuvo hasta la gala inaugural.

La colombiana tiene experiencia en causar polémica dentro de los realitys / Especial

En pantalla, Laura cruzó la puerta acompañada por Josh Martínez, ganador de Big Brother 19. Tras saludar al público y posar ante las cámaras, avanzó hacia la sala principal donde sostuvo su primer intercambio con Laura Flores. Desde ese instante dejó claro que llega con estrategia, presencia firme y lectura rápida del entorno.

¿Quién es Laura G?

Laura González, nacida en Villavicencio, es comunicadora social y periodista. Saltó a la fama en 2017 tras su participación en Protagonistas de Nuestra Tele. Aunque su paso fue breve, logró consolidar una base sólida de seguidores.

Posteriormente combinó modelaje, creación de contenido y emprendimientos enfocados en bienestar y estética femenina. Su perfil digital activo y su narrativa personal constante son armas clave en un formato donde la percepción pública puede definir el destino de cada participante.

La conductora ya había estado en La Casa de los Famosos Colombia, pero no ganó / IG: @laugonzalezdiaz

La polémica que la precede

En 2025 participó en La Casa de los Famosos Colombia, donde su ingreso detonó un conflicto mediático con Karina García. Laura la señaló por una presunta relación con su entonces prometido, identificado como “Hugo”, asegurando que mantenían vínculo sentimental cuando ocurrieron los hechos.

Karina negó las acusaciones y sostuvo que el hombre le aseguró estar soltero. El conflicto dividió la casa y elevó la tensión hasta su salida en la semana 11, tras 17 días de competencia.