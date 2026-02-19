Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Omar Tapia asume el interinato en Santos Laguna: "Que cada jugador se mate por este club"

"Aleco" Irarragorri y Omar Tapia | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:03 - 18 febrero 2026
El nuevo entrenador de Santos confesó que encontró un vestidor dolido por la situación actual del club

Este martes, la directiva de Santos Laguna, encabezada por Alejandro Irarragorri Kalb, hizo oficial la presentación de Omar Tapia como director técnico interino tras la salida de Francisco Rodríguez.

"Aleco" y Omar Tapia | IMAGO7

Con un discurso enfocado en la identidad y el sentido de pertenencia, Tapia dejó claro que su prioridad es recuperar la mística del equipo guerrero. El estratega, formado en la institución, apeló al carácter del futbolista para revertir la situación actual del club.

SE VAN A MORIR EN LA CANCHA

En sus primeras palabras al mando, el técnico subrayó la importancia de representar fielmente a la Comarca Lagunera. Tapia fue contundente al señalar el nivel de entrega que espera ver en el terreno de juego, prometiendo que sus jugadores se van a "morir" por defender el escudo.

"El compromiso junto con mi cuerpo técnico es darle la vuelta a esto, que cada jugador que pise el campo demuestre lo que es la afición lagunera: que es carácter, resiliencia y que se mate por este club, que sepa en qué club está".

Asimismo, el entrenador recordó su vínculo personal con la institución, destacando que su objetivo es devolver al equipo a los puestos de privilegio que históricamente ha ocupado.

Omar Tapia en su presentación con Santos | AP

“Este es un lugar donde crecí, me formé y he vivido toda mi vida siendo lagunero. Trataré de representar la grandeza de lo que es Santos Laguna, lo que el aficionado quiere ver partido a partido, volver al protagonismo, a lo que enseñamos desde fuerzas básicas, que es estar en primeros lugares”.

SANTOS TIENE UN VESTIDOR DOLIDO

Respecto al estado actual del plantel, Tapia reconoció que el grupo se encuentra afectado emocionalmente por los resultados recientes. No obstante, detalló que ya trabaja en la recuperación de la confianza para afrontar los 11 partidos restantes del torneo.

“Creo que fue normal el primer día encontrarlos bajos anímicamente, venían golpeados, son seres humanos, pero hemos estado hablando con ellos para que retomen la confianza, son grandes jugadores y en estos días quien pierde la confianza baja su rendimiento, así que es retomar intensidad en entrenamientos, buscamos montar un equipo agresivo el sábado y paulatinamente iremos dando la idea que queremos”.

Con el debut a la vuelta de la esquina este próximo sábado, la era de Omar Tapia comienza con la consigna de sumar la mayor cantidad de puntos posibles y devolverle la garra al conjunto de Torreón.

Presentación de Omar Tapia | IMAGO7
