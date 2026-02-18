¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista

El programa “Hoy No Circula”, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A partir de este año, algunos autos ya no podrán circular diariamente y deberán obedecer restricciones semanales, dependiendo del holograma de verificación y la terminación de las placas.

¿Qué autos dejarán de circular todos los días este 2026?

Holograma 1 Los vehículos que obtengan holograma 1 en la verificación vehicular dejarán de circular un día entre semana y dos sábados al mes, durante seis meses. La rotación se basa en la terminación par o impar de la placa: Impar (1, 3, 5, 7, 9): primer y tercer sábado

Par (0, 2, 4, 6, 8): segundo y cuarto sábado

En caso de un quinto sábado, estos autos podrán circular según las condiciones ambientales o avisos oficiales.

Holograma 2 Los autos con holograma 2 deberán descansar un día entre semana y todos los sábados del mes durante la vigencia del holograma.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas para ambos grupos de vehículos.

Los vehículos que obtengan holograma 1 en la verificación vehicular dejarán de circular un día entre semana y dos sábados al mes. / iStock

¿Qué vehículos están exentos de estas restricciones?

Algunos automóviles no se ven afectados por el programa y pueden circular normalmente, entre ellos: Vehículos eléctricos y híbridos

Autos con holograma “00” o “0”

Motocicletas

Vehículos con placas de auto antiguo o clásico

Tractores agrícolas y maquinaria de construcción

Unidades con constancia de Permiso Especial o para personas con discapacidad

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano o Paisano

Autos que porten una constancia oficial de exención emitida por Sedema

Algunos automóviles no se ven afectados por el programa y pueden circular normalmente. / iStock

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones del programa puede darte lugar a multas y sanciones, y en algunos casos las autoridades de tránsito pueden remitir tu vehículo al corralón.

Además, en periodos de contingencia ambiental (como el Doble Hoy No Circula), las limitaciones se intensifican y más autos quedan prohibidos de circular para proteger la salud de la población.

El “Hoy No Circula” busca controlar y reducir las emisiones contaminantes de vehículos automotores. / iStock

¿Por qué existen estas restricciones?