¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
El programa “Hoy No Circula”, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.
A partir de este año, algunos autos ya no podrán circular diariamente y deberán obedecer restricciones semanales, dependiendo del holograma de verificación y la terminación de las placas.
¿Qué autos dejarán de circular todos los días este 2026?
Holograma 1
Los vehículos que obtengan holograma 1 en la verificación vehicular dejarán de circular un día entre semana y dos sábados al mes, durante seis meses. La rotación se basa en la terminación par o impar de la placa:
Impar (1, 3, 5, 7, 9): primer y tercer sábado
Par (0, 2, 4, 6, 8): segundo y cuarto sábado
En caso de un quinto sábado, estos autos podrán circular según las condiciones ambientales o avisos oficiales.
Holograma 2
Los autos con holograma 2 deberán descansar un día entre semana y todos los sábados del mes durante la vigencia del holograma.
Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas para ambos grupos de vehículos.
¿Qué vehículos están exentos de estas restricciones?
Algunos automóviles no se ven afectados por el programa y pueden circular normalmente, entre ellos:
Vehículos eléctricos y híbridos
Autos con holograma “00” o “0”
Motocicletas
Vehículos con placas de auto antiguo o clásico
Tractores agrícolas y maquinaria de construcción
Unidades con constancia de Permiso Especial o para personas con discapacidad
Vehículos con Pase Turístico Metropolitano o Paisano
Autos que porten una constancia oficial de exención emitida por Sedema
¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?
No respetar las restricciones del programa puede darte lugar a multas y sanciones, y en algunos casos las autoridades de tránsito pueden remitir tu vehículo al corralón.
Además, en periodos de contingencia ambiental (como el Doble Hoy No Circula), las limitaciones se intensifican y más autos quedan prohibidos de circular para proteger la salud de la población.
¿Por qué existen estas restricciones?
El “Hoy No Circula” busca controlar y reducir las emisiones contaminantes de vehículos automotores, especialmente en temporadas donde la calidad del aire disminuye en el Valle de México. Estos programas se basan en el holograma de verificación y buscan equilibrar el tránsito con la protección ambiental.
