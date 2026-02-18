Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista

A partir de este año, algunos autos ya no podrán circular diariamente. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:42 - 18 febrero 2026
Si tienes auto en la Ciudad de México o Estado de México, desde este 2026 deberás revisar si tu vehículo está sujeto a restricciones del programa “Hoy No Circula”, pues algunos ya no podrán circular todos los días.

El programa “Hoy No Circula”, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A partir de este año, algunos autos ya no podrán circular diariamente y deberán obedecer restricciones semanales, dependiendo del holograma de verificación y la terminación de las placas.

¿Qué autos dejarán de circular todos los días este 2026?

Holograma 1

Los vehículos que obtengan holograma 1 en la verificación vehicular dejarán de circular un día entre semana y dos sábados al mes, durante seis meses. La rotación se basa en la terminación par o impar de la placa:

  • Impar (1, 3, 5, 7, 9): primer y tercer sábado

  • Par (0, 2, 4, 6, 8): segundo y cuarto sábado
    En caso de un quinto sábado, estos autos podrán circular según las condiciones ambientales o avisos oficiales.

Holograma 2

Los autos con holograma 2 deberán descansar un día entre semana y todos los sábados del mes durante la vigencia del holograma.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas para ambos grupos de vehículos.

Los vehículos que obtengan holograma 1 en la verificación vehicular dejarán de circular un día entre semana y dos sábados al mes. / iStock

¿Qué vehículos están exentos de estas restricciones?

Algunos automóviles no se ven afectados por el programa y pueden circular normalmente, entre ellos:

  • Vehículos eléctricos y híbridos

  • Autos con holograma “00” o “0”

  • Motocicletas

  • Vehículos con placas de auto antiguo o clásico

  • Tractores agrícolas y maquinaria de construcción

  • Unidades con constancia de Permiso Especial o para personas con discapacidad

  • Vehículos con Pase Turístico Metropolitano o Paisano

  • Autos que porten una constancia oficial de exención emitida por Sedema

Algunos automóviles no se ven afectados por el programa y pueden circular normalmente. / iStock

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

No respetar las restricciones del programa puede darte lugar a multas y sanciones, y en algunos casos las autoridades de tránsito pueden remitir tu vehículo al corralón.

Además, en periodos de contingencia ambiental (como el Doble Hoy No Circula), las limitaciones se intensifican y más autos quedan prohibidos de circular para proteger la salud de la población.

El “Hoy No Circula” busca controlar y reducir las emisiones contaminantes de vehículos automotores. / iStock

¿Por qué existen estas restricciones?

El “Hoy No Circula” busca controlar y reducir las emisiones contaminantes de vehículos automotores, especialmente en temporadas donde la calidad del aire disminuye en el Valle de México. Estos programas se basan en el holograma de verificación y buscan equilibrar el tránsito con la protección ambiental.

