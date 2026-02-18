AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A

En un encuentro marcado por la intensidad y el drama hasta el último suspiro, el AC Milan logró igualar 1-1 frente al Como 1907, rescatando un punto en un partido que se le complicó desde la primera mitad y que terminó con los ánimos caldeados en los banquillos.

COMO TOMÓ LA VENTAJA

El conjunto visitante no llegó a San Siro a especular. Tras una media hora de paridad, el joven talento Nico Paz silenció el estadio al minuto 32, firmando el 0-1 tras una jugada colectiva que reflejó la ambición del equipo dirigido por Cesc Fàbregas. El Milan intentó reaccionar de inmediato con ocasiones de Fikayo Tomori y Rafael Leão, pero la falta de puntería y la solidez defensiva del Como mantuvieron la ventaja visitante hasta el descanso.

Como 1907 celebra gol ante el Milan | AP

MILAN EMPATA GRACIAS A LEAO

Para el complemento, el Milan movió sus piezas. El ingreso de figuras como Matteo Gabbia y Youssouf Fofana le dio mayor control al equipo de Massimiliano Allegri. La insistencia tuvo su recompensa en el minuto 64: Rafael Leão apareció con su explosividad característica para marcar el 1-1 definitivo, desatando la euforia en la grada.

Sin embargo, la alegría del empate se vio empañada por la tensión. Al minuto 82, el técnico milanista, Allegri, fue expulsado con tarjeta roja, dejando a su equipo sin guía desde la banda para el tramo final.

Rafa Leao marca gol al Como | AP

FINAL DE INFARTO

Los últimos diez minutos fueron un intercambio de golpes constante. El Milan apostó por el ingreso de Christian Pulisic, quien tuvo una oportunidad clara al 87, pero el Como respondió con una ráfaga de ataques liderados por Tasos Douvikas y Álex Valle.

A pesar de los intentos desesperados en el tiempo de descuento, incluyendo un remate final de Valle al 94', el marcador no se movió más. El Milan salva los muebles con un empate que sabe a poco por su condición de local, pero que premia la resistencia ante un Como que demostró que puede competir de tú a tú contra los gigantes de la Serie A.