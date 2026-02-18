Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Histórica remontada! Wolves, colero de la Premier League, empata de manera agónica con Arsenal

Arsenal empata con Wolves | AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 16:18 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Wolverhampton y Arsenal adelantaron este miércoles su partido de la jornada 31 de la Premier League, que terminó en empate a 2

A los 'Gunners', líderes de la Premier League, no les bastó con tener una ventaja de dos goles frente, Wolverhampton, colista de la tabla y deja puntos importantes en la lucha por el título.

Arsenal empata ante Wolverhampton | AP

Bukayo Saka adelantó al Arsenal en el minuto cinco, escapándose de la defensa rival y, tras un centro de Declan Rice, desvió el balón desde el área chica para enviarlo a la red. Este fue el único gol de la primera mitad.


La ventaja de los visitantes londinenses se duplicó en el minuto 56 gracias a Piero Hincapié. El ecuatoriano fue habilitado con un fantástico pase en profundidad de Gabriel, y con la maestría de un goleador nato, batió a José Sá.

LA ÉPICA REMONTADA DE WOLVES

Sin embargo, los 'Wolves' demostraron a continuación que el 2-0 es el resultado más peligroso.


Primero, Hugo Bueno recortó distancias para el equipo local en el minuto 61, cuando, tras un pase de su tocayo Santiago desde el borde del área, envió un disparo combado al ángulo lejano de la portería de David Raya.

Arsenal marca autogol de último minuto | AP

WOLVES HACE HISTÓRICA REMONTADA EN PREMIER LEAGUE


Finalmente, el Arsenal se quedó sin dos puntos en el tiempo de descuento, cuando Ricardo Calafiori marcó un autogol tras un auténtico barullo. Tom Edozi disparó desde el corazón del área, el italiano detuvo ese remate en la línea de gol, pero el balón rebotó en el poste y luego de nuevo en él, para acabar en la red.

La remontada del los Wolves al Arsenal no solo es un duro tropiezo en las aspiraciones de los Gunners al título, sino que también es un hecho sin precedentes en la mejor liga del mundo, pues el la primera ocasión en la historia de la Premier League que el último lugar de la tabla le remonta una desventaja de dos o más goles ante el líder de la competencia.

Arsenal se lamenta la remontada en contra | AP

TABLA DE LA PREMIER LEAGUE

Este fue el segundo empate consecutivo del Arsenal en la Premier League, por lo que el equipo de Mikel Arteta ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que ocupa el segundo lugar y tiene un partido menos.

Por otro lado, el Wolverhampton sigue en la cola, con ocho puntos menos que el penúltimo Burnley, y 17 menos que el Nottingham Forest, que es el primero fuera de la zona de descenso.

Últimos videos
Lo Último
17:19 Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
17:18 ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
17:17 AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
17:11 Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
16:52 Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
16:42 ¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
16:37 Bayer Leverkusen se impone ante el Olympiacos y sueña con los Octavos de Final
16:18 ¡Histórica remontada! Wolves, colero de la Premier League, empata de manera agónica con Arsenal
16:15 ¡Batacazo! Bodo Glimt vence a Inter de Milán en Champions League
16:09 Mexicanos dejan la parranda y el delivery por crisis en el bolsillo; 87% ya recortó gastos
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
Futbol
18/02/2026
Surge idea de ‘Ley Prestianni’ tras caso de racismo contra Vinicius Jr. en Champions
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
Contra
18/02/2026
¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Futbol Internacional
18/02/2026
AC Milan empata ante el Como y se aleja de la cima en la Serie A
Tzolis anotó el gol del empate ante Oblak en los minutos finales | AP
Futbol
18/02/2026
Brujas rescató agónico empate ante Atlético de Madrid en casa en los Playoffs de la Champions League
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
Otros Deportes
18/02/2026
Comparada con Taylor Swift, Jutta Leerdam podría ganar 11 millones de euros al año
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista
Contra
18/02/2026
¿Tu auto dejará de circular a diario en 2026? Revisa si está en la lista