¡Histórica remontada! Wolves, colero de la Premier League, empata de manera agónica con Arsenal

A los 'Gunners', líderes de la Premier League, no les bastó con tener una ventaja de dos goles frente, Wolverhampton, colista de la tabla y deja puntos importantes en la lucha por el título.

Arsenal empata ante Wolverhampton | AP

Bukayo Saka adelantó al Arsenal en el minuto cinco, escapándose de la defensa rival y, tras un centro de Declan Rice, desvió el balón desde el área chica para enviarlo a la red. Este fue el único gol de la primera mitad.



La ventaja de los visitantes londinenses se duplicó en el minuto 56 gracias a Piero Hincapié. El ecuatoriano fue habilitado con un fantástico pase en profundidad de Gabriel, y con la maestría de un goleador nato, batió a José Sá.

LA ÉPICA REMONTADA DE WOLVES

Sin embargo, los 'Wolves' demostraron a continuación que el 2-0 es el resultado más peligroso.



Primero, Hugo Bueno recortó distancias para el equipo local en el minuto 61, cuando, tras un pase de su tocayo Santiago desde el borde del área, envió un disparo combado al ángulo lejano de la portería de David Raya.

Arsenal marca autogol de último minuto | AP

WOLVES HACE HISTÓRICA REMONTADA EN PREMIER LEAGUE



Finalmente, el Arsenal se quedó sin dos puntos en el tiempo de descuento, cuando Ricardo Calafiori marcó un autogol tras un auténtico barullo. Tom Edozi disparó desde el corazón del área, el italiano detuvo ese remate en la línea de gol, pero el balón rebotó en el poste y luego de nuevo en él, para acabar en la red.

La remontada del los Wolves al Arsenal no solo es un duro tropiezo en las aspiraciones de los Gunners al título, sino que también es un hecho sin precedentes en la mejor liga del mundo, pues el la primera ocasión en la historia de la Premier League que el último lugar de la tabla le remonta una desventaja de dos o más goles ante el líder de la competencia.

Arsenal se lamenta la remontada en contra | AP

TABLA DE LA PREMIER LEAGUE

Este fue el segundo empate consecutivo del Arsenal en la Premier League, por lo que el equipo de Mikel Arteta ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, que ocupa el segundo lugar y tiene un partido menos.