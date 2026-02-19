Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Simulacros 2026 en México: ¿cuántos faltan y en qué fechas sonará la alerta sísmica?

A las 11:00 horas se activaron 13,900 altavoces en la Ciudad de México y el Estado de México como parte del simulacro regional./ Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:04 - 18 febrero 2026
Después del simulacro regional activado este miércoles por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), restan dos simulacros nacionales programados para 2026.

Este 18 de febrero de 2026 se realizó el simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México, donde la alerta sísmica sonó a las 11:00 horas a través de miles de altavoces y mensajes a celulares como parte de un ejercicio preventivo.

Los simulacros buscan fortalecer la cultura de prevención ante sismos en México. / Georgina Sánchez

Con este ejercicio ya completado, la Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que faltan dos simulacros más programados para este año.

¿Cuáles son las fechas de los próximos simulacros?

6 de mayo de 2026 – Primer Simulacro Nacional

Este ejercicio se realizará a las 11:00 horas y conmemorará el 40 aniversario de la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), una fecha emblemática para seguir fortaleciendo la cultura de prevención ante sismos.

19 de septiembre de 2026 – Segundo Simulacro Nacional

Por primera vez, un simulacro nacional se llevará a cabo en sábado, también a las 11:00 horas, en recuerdo de los terremotos que marcaron al país en 1985 y 2017. Esta programación pretende evaluar la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones en un día fuera del horario laboral tradicional.

Por primera vez, un simulacro nacional se llevará a cabo en sábado. / Pixabay

¿Qué alcance tendrán los próximos simulacros?

A diferencia del ejercicio del 18 de febrero, que fue regional para CDMX y Edomex, los simulacros del 6 de mayo y 19 de septiembre serán nacionales, por lo que activarán la alerta sísmica en varios estados del país además de la zona centro.

Además de los altavoces en la vía pública, se enviarán mensajes de alerta a millones de teléfonos celulares en todo México. / X

Además de los altavoces en la vía pública, se enviarán mensajes de alerta a millones de teléfonos celulares en todo México para evaluar la respuesta comunitaria ante un evento de esta naturaleza.

Protección Civil coordina simulacros nacionales y regionales cada año. / Pixabay
