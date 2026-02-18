Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Thiago Espinosa advierte a la Liga MX: “Vamos a clasificar y vamos a ser campeones”

Daniel Estrada Navarrete 09:00 - 18 febrero 2026
El nuevo refuerzo de las Águilas asume el reto de llegar a un club como el América y promete el título a la afición

Avisa a la Liga MX. Thiago Espinosa, refuerzo del América para este Clausura 2026, ‘minimizó’ la derrota ante Chivas en el último Clásico Nacional y afirmó que las Águilas se levantarán de su actualidad y terminarán siendo campeones este semestre. Asimismo, se dijo feliz de haber llegado a un “club gigante” y se mostró consciente de lo que implica llegar al cuadro de Coapa.

Thiago Espinosa, refuerzo del América | X: @ClubAmerica

THIAGO ESPINOSA PROMETE EL TÍTULO

En entrevista para RÉCORD, el lateral uruguayo habló sobre lo que implicó perder ante Guadalajara. El jugador de 21 años indicó que más allá de la última derrota, esto es “un campeonato largo”. Por lo tanto, el charrúa aseguró que la derrota no puede afectarles a la interna y advirtió que no solo clasificarán a la Liguilla, sino que serán campeones.

“Más allá del duro golpe que es perder contra Chivas, el grupo está más unido que nunca. No te puede afectar tanto un resultado a pesar de lo importante del partido, sabemos que al final esto es un campeonato largo, vamos a clasificar y obviamente vamos a ser campeones”, comentó Espinosa.

Sobre cómo se dio su llegada a las Aguilas, Thiago contó que la noticia fue sorprendente para él. Además de no creer que América tenía interés, remarcó que su firma de contrato fue repentina, pues se dio en cuestión de horas en el último día del mercado de fichajes de la Liga MX, por lo que su despedida y todo lo que vivió ese día fue con gran velocidad.

Thiago Espinosa entrenando en Coapa | X: @ClubAmerica

“No me lo creía. Fue el último día del mercado de pases, me avisaron al mediodía que cerraba de noche el mercado y se lo conté rápidamente a mi familia, todos estaban muy contentos, pero medio shockeante la noticia porque fue todo de un día para otro, pero con una alegría impresionante”, declaró para RECORD.

"AMÉRICA, UN CLUB GIGANTE"

Sobre porque llegó a Coapa y qué expectativas tiene, Thiago fue contundente al respecto. El lateral de 21 años afirmó que América es un club gigante y que su grandeza obliga a ser campeón de todos los torneos. Por lo tanto, se dijo orgulloso de este nuevo salto en su carrera y listo para afrontar este nuevo reto dentro del futbol mexicano.

“¿Porque llegar? Porque es un club gigante que individualmente me va a mejorar. Mis expectativas son salir campeón de todo, el club está preparado para eso y son los objetivos de todos los años, de ganar todo lo que se juegue porque así es el club y es lo que se merece”.

“Un orgullo. Siempre llegar a un club de estas dimensiones conlleva una gran responsabilidad, pero contento sobre todo. Es un gran paso en mi carrera de jugar en Uruguay a jugar en la liga mexicana y en un club como América. Contento con la responsabilidad que eso conlleva”, sentenció.
Thiago Espinosa, América | X: @ClubAmerica

Thiago Espinosa llegó procedente de Racing de Montevideo con un préstamo de un año con opción a compra. Con el dorsal ‘22’ y ya registrado en Liga MX, el lateral de 21 años apunta a estar en la convocatoria de André Jardine para el duelo de Jornada 7 entre las Aguilas y Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

