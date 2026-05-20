Esta es la agenda deportiva del 20 de mayo

La actividad deportiva de este 20 de mayo, Día de la Virgen de la Luz estará cargada de emociones internacionales, con encuentros de alto calibre tanto en el futbol femenil como en competencias sudamericanas y europeas. La jornada comenzará con la participación de clubes mexicanos en la Concacaf Women’s Champions Cup, donde América Femenil y Pachuca buscarán dar un golpe de autoridad frente a rivales de la NWSL de los Estados Unidos.

¿Cuál es la actividad?

El primer duelo atractivo del día será el de América Femenil ante NJ/NY Gotham FC. Las azulcremas intentarán imponer condiciones con su poder ofensivo y seguir demostrando por qué son uno de los proyectos más sólidos del futbol femenil mexicano. Enfrente tendrán a un conjunto estadounidense acostumbrado a la intensidad y velocidad, por lo que se espera un choque muy parejo.

Más tarde, Pachuca Femenil hará lo propio ante Washington Spirit. Las Tuzas llegan con la intención de seguir creciendo a nivel internacional y medir su nivel frente a una de las escuadras más competitivas de la liga estadounidense. El encuentro promete goles y mucha intensidad desde los primeros minutos.

Ángel Villacampa dirigiendo al América Femenil | MEXSPORT

Futbol sudamericano y europeo

En la Copa Libertadores también habrá una cartelera sumamente atractiva. Nacional de Uruguay recibirá a Universitario en un duelo vital dentro de la fase de grupos, mientras que Flamengo enfrentará a Estudiantes de La Plata en uno de los partidos más llamativos de la jornada por el peso histórico de ambas instituciones.

Otro de los encuentros que roba reflectores será el Palmeiras contra Cerro Porteño, donde el conjunto brasileño buscará hacer valer su localía para mantenerse como favorito al título continental. Además, Junior se medirá a Sporting Cristal y Cusco FC chocará frente a Medellín en partidos clave rumbo a la siguiente ronda.

Palmeiras gana como visitante en la Copa Libertadores | AP

Por su parte, la Copa Sudamericana también tendrá actividad intensa con equipos históricos buscando sumar puntos importantes. Gremio enfrentará a Palestino, mientras que Independiente del Valle se verá las caras con Botafogo en uno de los compromisos más esperados del torneo por la calidad futbolística de ambos clubes.

En Europa, la gran atención estará puesta en la Final de la Europa League entre Freiburg y Aston Villa. El conjunto alemán intentará conquistar un título histórico, pero enfrente tendrá al cuadro inglés que llega motivado tras una destacada campaña internacional. El partido promete emociones y un ambiente espectacular en el cierre del torneo europeo.

Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs en el partido contra Oklahoma City Thunder | AFP