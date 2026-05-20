Leyenda de Cruz Azul destaca a Joel Huiqui cómo pieza clave para el éxito del equipo

La antesala de la Final del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Club Universidad sigue generando reacciones entre exjugadores e históricos del futbol mexicano. Ahora, una de las leyendas del conjunto cementero, habló sobre el éxito reciente del equipo y el papel que ha tenido Joel Huiqui en el mismo.

En una reciente entrevista, el exdefensor, Guillermo ‘Wendy’ Mendizábal, habló sobre el momento que atraviesa la Máquina en la Liga MX y destacó el cambio que percibe dentro del plantel desde el cambio en la dirección técnica y la llegada de Huiqui al banquillo.

Mendizábal, campeón con Cruz Azul en las temporadas 1978-79 y 1979-80, consideró que el equipo ha mostrado fortaleza durante todo el torneo, especialmente en la recta final tras la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de Huiqui.

El cambio de ambiente en Cruz Azul tras la llegada de Joel Huiqui

Durante la conversación, Mendizábal explicó que el relevo en la dirección técnica fue determinante para modificar la dinámica interna del plantel. El histórico celeste mencionó que, pese a la calidad individual de los futbolistas, el ambiente grupal es un elemento que influye directamente en los resultados deportivos.

“Ahora con Joel Huiqui da esa impresión que ese ambiente ha cambiado, se ven unidos, se ven comprometidos, se ven alegres”, comentó Mendizábal para Claro Sports.

Joel Huiqui prometió el título de Liga MX a la afición a Cruz Azul | MEXSPORT

También recordó que la decisión de modificar el cuerpo técnico a mitad del torneo provocó dudas entre aficionados y analistas, aunque aseguró que los resultados terminaron respaldando la determinación tomada por la directiva cementera.

“En un principio uno podía decir, ¿por qué un cambio a esta altura? Y parecía un error, pero el tiempo está dando la razón de que fue adecuado”.

Además, destacó la gestión humana del exdefensor mexicano, al considerar que logró construir un grupo sólido y unido dentro del vestidor. Según explicó, la calidad futbolística ya existía en la plantilla, pero hacía falta fortalecer la parte emocional y colectiva.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | IMAGO7

El duelo entre entrenadores

El histórico celeste también habló sobre el enfrentamiento en los banquillos entre Huiqui y Efraín Juárez, entrenador de Pumas. Aunque reconoció que Juárez tiene mayor experiencia como director técnico y antecedentes de éxito en el futbol colombiano, señaló que Huiqui ha respondido de manera positiva en poco tiempo al frente del primer equipo.

“En el papel se podría pensar que Efraín tiene más experiencia, tiene más tiempo de entrenador, ya tuvo logros en Colombia. Pero Huiqui lo ha hecho muy bien en poco tiempo, aunque no ha sido entrenador de primera división hasta ahora, pero tiene experiencia en juveniles”.

Guillermo ‘Wendy’ Mendizábal futbolista histórico de Cruz Azul | MEXSPORT