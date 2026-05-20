Neymar sí, 'Tecatito' no: Carlos Salcedo explota por ausencia de Jesús Manuel Corona del Mundial

A menos de un mes para que dé inicio la Copa del Mundo, la revelación de las listas definitivas de las selecciones nacionales está encendiendo el debate global. Mientras que la inclusión de Neymar Jr. con Brasil desató la alegría de millones de aficionados, en el entorno del fútbol mexicano ha generado una fuerte polémica.

Neymar, en Qatar 2022 | IMAGO7

RECLAMO EN REDES

El defensor central de los Rayados de Monterrey, Carlos Salcedo, no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para lanzar un dardo directo por la ausencia de Jesús Manuel 'Tecatito' Corona en la convocatoria del Tricolor, comparando su situación con la del astro brasileño.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Salcedo alzó la voz para defender a su compañero de profesión. A través de una publicación, el zaguero regiomontano cuestionó los criterios de selección al ver que el atacante del Al-Hilal sí estará en la máxima justa veraniega, mientras que el habilidoso extremo mexicano se quedó fuera.

"Va Ney al mundial y no va nuestro #Tecate estas son cosas que jamás entenderé…"

Va Ney al mundial y no va nuestro #Tecate estas son cosas que jamás entenderé… 🥲🤯😏 — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) May 19, 2026

REALIDAD OPUESTAS DE NEY Y TECATITO

La comparación de Salcedo pone sobre la mesa dos escenarios muy distintos, pero unidos por la sombra de las lesiones y la inactividad:

Neymar Jr. (Brasil): Llega al torneo tras un par de años sumamente complejos, marcados por constantes problemas físicos y dudas sobre su ritmo de juego. Pese a todo, el cuerpo técnico de la 'Canarinha' optó por respaldar a su estrella para lo que se perfila como su último baile en una Copa del Mundo.

Jesús 'Tecatito' Corona (México): Vive una realidad radicalmente opuesta. El atacante lleva años sin ser considerado para defender la camiseta del Tri. Su ausencia no es nueva; comenzó a fraguarse desde su recta final en el fútbol europeo y se ha prolongado tras su regreso a la Liga MX, quedando completamente fuera del radar de la selección.