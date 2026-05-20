¡Chihuahua recibirá el Tazón México IX!

La Liga de Futbol Americano dio a conocer que el Tazón México IX se jugará en Chihuahua, una de las plazas más fuertes, pasionales y dominantes del futbol americano profesional en México.

El juego más importante de la temporada se disputará el próximo domingo 7 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Universitario de la UACH, casa de unos Caudillos de Chihuahua que no solo recibirán la gran fiesta del futbol americano nacional, sino que además lucen como uno de los máximos favoritos para disputar el campeonato frente a su gente.

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La decisión de llevar nuevamente el Tazón a Chihuahua no parece casualidad. La afición chihuahuense se ha convertido en una de las más fieles e intensas de la liga, llenando estadios y convirtiendo al inmueble universitario en uno de los escenarios más complicados para cualquier rival.

No será la primera vez que Chihuahua albergue el duelo por el campeonato.

La primera ocasión fue en 2023, cuando los Caudillos de Chihuahua enfrentaron a los Dinos de Saltillo en el entonces Tazón México VI, una noche que terminó marcando un momento clave para la historia reciente de la liga.

Tazón México VI | TWITTER @lfamex

Aquel día, Caudillos conquistó el campeonato frente a un estadio completamente lleno y cerró una temporada invicta, consolidándose como una de las organizaciones más dominantes dentro del futbol americano profesional mexicano.

Ahora, tres años después, el panorama podría volver a traer recuerdos de aquella Final.

El norte domina la temporada y apunta al Tazón México IX. Mientras tanto, la temporada regular entra en su etapa decisiva y varios equipos aún pelean por asegurar su lugar rumbo al título.

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Hoy por hoy, el norte del país domina el panorama competitivo de la liga.

Caudillos de Chihuahua, Osos de Monterrey y Dinos de Saltillo se perfilan como los contendientes más sólidos para llegar al partido definitivo, dejando abierta la posibilidad de una Final con auténtico sabor norteño.

Caudillos llega como el gran favorito tras mantenerse invicto y demostrar un dominio prácticamente absoluto a lo largo de la campaña. Muy cerca aparecen unos Osos de Monterrey que han sorprendido gracias a una ofensiva explosiva y una defensiva física que los ha colocado como una seria amenaza rumbo al campeonato.