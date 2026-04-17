Mexicas CDMX mantiene su base y apunta fuerte a la temporada 2026 de la LFA

Los Mexicas CDMX están listos para iniciar la temporada 2026 de la LFA, y lo hacen con una premisa que marca el rumbo del equipo: continuidad, identidad y fortaleza interna.

El head coach Félix Buendía dejó claro que, a pesar de los cambios en el roster, la base del equipo sigue intacta, lo que representa una de las mayores fortalezas de la organización.

“La base del staff se mantiene, es la que nos da el poder” aseguró el entrenador.

Aunque hubo salidas importantes de jugadores, Buendía destacó que tanto la línea ofensiva como la defensiva permanecen prácticamente completas, con algunas incorporaciones clave que refuerzan al equipo rumbo a la nueva campaña.

“Nuestras líneas siguen prácticamente intactas… con adiciones muy buenas”, explicó.

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Una filosofía clara: FIRE

El éxito de Mexicas no se basa únicamente en nombres, sino en una estructura bien definida. El equipo se rige bajo la filosofía FIRE (Físicos, Inteligentes, Rápidos y Eficientes), un concepto que busca dominar cada aspecto del juego

Esta identidad fue clave la temporada pasada, donde el equipo logró consolidarse como uno de los más competitivos del país.

Un equipo que resiste la adversidad

Uno de los momentos más complicados del año anterior fue la inestabilidad en la posición de quarterback, situación que puso a prueba la estructura del equipo. Sin embargo, lejos de fracturarse, Mexicas demostró fortaleza colectiva.

“El plan se tambaleó, pero nunca se rompió… esta familia no depende de un solo brazo”, señaló el staff.

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Defensa con carácter y disciplina

Desde el lado defensivo, el coordinador Jesús “Tigrillo” Muñoz dejó en claro que el objetivo es mantener una unidad dominante, física y disciplinada, capaz de marcar el ritmo del juego.

La clave, aseguran, está en la preparación semanal, el scouting y la atención al detalle, elementos que permiten construir una defensa de alto nivel.

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Debut ante Raptors

Mexicas CDMX debutará este sábado a las 19:00 horas visitando a los Raptors del Estado de México en el campo de Comanches, en Atizapán.

Además, el equipo continúa fortaleciendo su vínculo con la afición, con iniciativas como eventos especiales por el Día del Niño y la participación de figuras como el luchador Canek, así como la integración de su grupo de animación Tonalli Girls.