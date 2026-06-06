Efraín Juárez renunció un día después de la Final ante Cruz Azul

Después de algunas semanas que terminó el Clausura 2026 con ‘La Décima’ del Cruz Azul en Ciudad Universitaria venciendo a los Pumas; ahora la incertidumbre es qué pasó con Efraín Juárez y su postura de irse de la institución.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el director técnico puso su renuncia tan solo un día después de la Final perdida y se lo hizo saber directamente a Luis Raúl González, actual presidente de la Junta Directiva de Club Universidad Nacional

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

“La comunicación de que Efraín Juárez ya no quería seguir con Pumas, o que pretendía ya no seguir Pumas si no cumplía el resto del contrato, se lo da directamente a Luis Raúl González el días después de la Final contra Cruz Azul que terminan perdiendo en el Olímpico se lo comunicó Efraín al presidente de Club Universidad del patronato…”, resaltó el periodista durante el programa de ‘Infiltrados’ que puedes seguir a partir de las 13:00hrs a través de las plataformas de RÉCORD.

“Entonces acá lo qué está en proceso es la desvinculación y al final de cuentas que también la directiva salga a decir ya que me quedé sin técnico, ya lo estamos sacando, ya estoy buscando al otro”, catapultó Ponce de León.

Efraín Juárez durante la Final de Ida del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Hay algún tema legal?

De acuerdo a fuentes bien informadas que filtraron información a RÉCORD, el tema ya lo están viendo abogados de ambas partes, por lo que hasta el momento la partida de Efraín de Pumas no se ha hecho en forma oficial.

De acuerdo a otros testimonios, el pasado 29 de mayo Efraín Juárez y Raúl González tuvieron una reunión en la que, según testigos, Juárez le comentó su idea de dejar al equipo porque, aunque la cúpula quería aparentemente que siguiera, le hizo saber que el presidente deportivo, Antonio Sancho, no, con lo cual se habrían dado un tiempo para pensar las cosas.

Efraín Juárez en la Final de Liga MX vs Cruz Azul | MEXSPORT

¿No hubo comunicación?

Sin embargo, en el transcurso de los días hubo una aparente incomunicación por parte del club, con lo cual la decisión tomada ese 29 de mayo se mantuvo. El tema entonces pasa por saber si Efraín Juárez renunció, Pumas ya no lo quería (a través de Antonio Sancho) o bien es una decisión de mutuo acuerdo, lo cual se sabe que los abogados de Juárez están buscando dejar en claro, y en esos términos está la situación.