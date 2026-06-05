Efraín Juárez y Antonio Sancho, la complicada relación en Pumas

Pumas y Efraín Juárez separarán caminos, a pesar de que el entrenador mexicano había dado resultados convincentes para la directiva y los aficionados, pues quedó cerca de levantar el título en el Clausura 2026. Durante su paso por el club, el técnico tuvo una complicada relación con el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho.

¿Qué pasó entre Sancho y Efraín Juárez?

Sancho, quien tomó el cargo en diciembre de 2025 llegó con nuevas ideas al club, después del paso de Eduardo Saracho, quien gestionó la contratación de Efraín Juárez y Keylor Navas. La estructura renovada en la dirigencia de la institución no fue beneficiosa para el cuerpo técnico.

Juárez y Sancho tuvieron complicaciones para estar en la misma línea de trabajo, incluso, el propio entrenador confesó en su entrevista con RÉCORD que era algo natural, debido a que el directivo no conocía su manera de laborar.

Efraín Juárez como subcampeón de la Liga MX | IMAGO7

Además, una de las razones que llevó a Juárez a tomar esa decisión fue la contratación de Juan José Calero, gestionada por Sancho. Cabe señalar que el cuerpo técnico de Juárez no estaba enterado de este movimiento, lo que fracturó más la relación.

Por otro lado, la demora del ofrecimiento de una renovación también confundió al entrenador y su entorno, pues lo tomó como un mensaje de su directiva de que todavía no lo merecía, según sus palabras en otra entrevista con RÉCORD durante el Día de Medios previo a la Final ante Cruz Azul.

Efraín Juárez y Luis Pérez | IMAGO7

La encomienda de Sancho

La diferencia de visiones entre Sancho y Efraín Juárez llevaron al proyecto a tener fricciones, lo que desembocó en la decisión final del entrenador, que ahora explorará nuevos horizontes en su carrera.

Antonio Sancho ratifica a Efraín Juárez | IMAGO7